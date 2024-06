Le Senne no només no dimiteix sinó que justifica la seva violenta actuació al Parlament

Aquest dimarts, en la sessió del Parlament, on es debatia la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears, a proposta de la formació d'extrema dreta VOX, el president del Parlament, Le Senne, va arrabassar i esqueixar una fotografia de tres víctimes del franquisme.

Le Senne va increpar la vicepresidenta segona de la Mesa, Mercedes Garrido, i la secretària segona del Parlament, Pilar Costa, per a exigir-los que retirassin els retrats de les víctimes de la dictadura. Davant la negativa de Garrido, el president del Parlament va esqueixar el cartell de l'ordinador de Garrido on apareixia Aurora Picornell, símbol de la repressió franquista.

Aquest comportament execrable de qui hauria de garantir el comportament democràtic dins la institució ha estat denunciat per la societat civil i per totes les forces parlamentàries manco el Partit Popular. Le Senne, fent palès l'esperit antidemocràtic del seu partit d'extrema dreta (VOX), no només no ha dimitit sinó que ha fet públic un comunicat, en castellà, en el qual justifica la seva actuació violenta i es queixa de les «exageracions» dels fets.

Al comunicat, el president del Parlament assegura que els cartells de les dones assassinades pel franquisme són «partidistes» i valora que la seva actuació està emparada per l'article 119.2 del Reglament que estableix que «si el diputat sancionat (expulsat) es nega a abandonar la sala, el president adoptarà les mesures que consideri pertinents per fer efectiva l'expulsió».

A més, assenyala que «no és possible censurar l'actuació del president, sense abans censurar l'actitud prèvia provocadora de la vicepresidenta i secretària segones del Parlament».