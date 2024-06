Plataforma per la Memòria Democràtica: «Prohens ha de trencar els acords vergonyosos d’investidura amb el partit neofranquista i antidemocràtic VOX»

Davant del comportament intolerable del president del Parlament aquest dimarts, Gabriel Le Senne (VOX), destrossant públicament les fotografies d’Aurora Picornell i de les Roges del Molinar, dones mallorquines assassinades per la brutalitat franquista, i davant el fet que es produís durant el debat de presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears, la Plataforma per la Memòria Democràtica i les entitats que la conformen han trobat necessari manifestar el següent:

1.- «Rebutjam absolutament el comportament indigne de Gabriel Le Senne, qui ha deshonorat públicament la institució representativa dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

2.- Exigim la seva dimissió immediata, o, en cas de no presentar-la voluntàriament, la seva destitució per part del Parlament el més aviat possible.

3.- Una vegada més, rebutjam totalment l’intent de derogar la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears, i anunciam el nostre propòsit d’adoptar totes les mesures politiques, socials i legals al nostre abast per tal d’impedir aquesta barbaritat antidemocràtica.

4.- Exigim la responsabilitat política de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, i li demanam que trenqui els seus acords vergonyosos d’investidura amb el partit neofranquista i antidemocràtic VOX, el qual no desisteix en fer malbé a la nostra convivència democràtica.

5.- Demanam a tots els partits democràtics, als sindicats, a les associacions i col·lectius de la societat civil i a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que facin costat a la Plataforma per la Memòria Democràtica».