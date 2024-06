MÉS: «Prohens parla de límits i sostenibilitat mentre aprova mesures de massificació turística i especulació»

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «parli de límits i sostenibilitat mentre aprova mesures de massificació turística i especulació». El partit ecosobiranista denuncia que d’ençà que Prohens va anunciar el Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat el Govern de Prohens «ha ampliat gandules, permès la creació de parcs de motos aquàtiques, aprovat un Decret Llei de Barra Lliure d’especulació i massificació turística, votat en contra de reduir vols i passatgers i de limitar l’entrada de vehicles a Mallorca, entre altres».

«Senyora presidenta, ens agradaria que ens aclarís quin és per vostè el concepte de límit i sostenibilitat turística», ha demanat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, a la presidenta del Govern durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts. «Vostè està fent un discurs, però està practicant una altra cosa. Una cosa és el que ens diu en seu parlamentària i l’altra la que es publica al BOIB», ha criticat Apesteguia. De fet, el també portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca ha llistat alguns exemples de les mesures empreses pel Govern de Prohens d’ençà que la presidenta va llançar la proposta del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat.

En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que el 21 de maig la Conselleria de la Mar i Cicle de l’Aigua va permetre augmentar en 240 gandules i 120 para-sols a les platges de Muro, un 34% més que l’estiu del 2023, «sense cap tipus de dada ni estudi», ha etzibat el coordinador general de MÉS per Mallorca. El 23 de maig la direcció general de Costes i Litoral del Govern tramita una sol·licitud per explotar un gran circuit de motos aquàtiques a Magaluf i Cala Vinyes. 178.000 m2 en alta mar. El 24 de maig el Consell de Govern aprova el Decret Llei de Barra Lliure d’especulació i massificació turística mitjançant el qual s’aproven les següents mesures: amnistiar cases i piscines il·legals el rústic, deixar construir en zones de risc, deixar construir xaletarros de més de 500 m2, urbanitzat el Parc Bit o augmentar els visitants a Cabrera. «Tot això, senyora presidenta, sense cap estudi ni dada», ha tornat a criticar Apesteguia.

A més, el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca també ha recordat que el 28 de maig el PP va votar en contra de la proposició no de llei dels ecosobiranistes per a limitar vols i passatgers, aturar les obres d’ampliació de l’aeroport de Palma i prohibir els jets privats. El 7 de juny el PP afirma que continuarà amb l’ampliació, de moment paralitzada, del port de Palma. Dia 11 de juny el PP vota en contra de la proposició de llei de MÉS per Mallorca per limitar l’entrada de vehicles a l’illa.

El 17 de juny la presidenta critica la mobilització ciutadana al Caló des Moro «per, literalment, fer-se en un espai fràgil. Però l’Ajuntament de Santanyí del PP s’acollirà al Decret de Barra Lliure per passar d’un pàrquing de 7.000 m2 a prop de 15.000 m2. Això sense cap estudi ni cap dada», ha criticat Apesteguia.

«Senyora presidenta, mentre ens té entretinguts amb el Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat seguirà creixent desmesuradament? Si vol que pactem aturi i parlarem de decreixement que és el que necessiten aquestes illes», ha defensat el coordinador general de MÉS per Mallorca.