MÉS per Palma denuncia «els greus perills de l’amnistia urbanística del PP»

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa per a valorar les implicacions que tendrà per a la ciutat de Palma el Decret Llei de simplificació i racionalització administratives que tramita el Parlament. Truyol ha explicat que «aquesta normativa, promoguda pel PP i VOX, és un atemptat frontal contra el sentit comú, la planificació coherent del territori, la legalitat vigent i les competències municipals. En lloc d’anomenar-se Decret de simplificació administrativa hauria de dir-se Decret de complicació administrativa i desprotecció del territori».

«La normativa és un atac a la raó i al futur de Palma i de Mallorca. Així mateix, trepitja les competències municipals en matèria urbanística, aplicant un caràcter centralista i autoritari que desmunta la normativa i les regles del joc fixades pel municipi», ha continuat la portaveu de MÉS per Palma.

La nova norma permet construir en sòl rústic xalets i piscines on abans no era possible. «Ara es permetrà construir més habitatges i més grans. I per a qui seran aquests habitatges, caríssims i fets amb un model totalment contrari a la sostenibilitat?», es demana Truyol.

«Aquesta normativa imposa una amnistia urbanística en sòl rústic, fins i tot en espais protegits d’alta sensibilitat ambiental o en zones de prevenció de riscos. Això significa perdonar les il·legalitats i regularitzar les infraccions dels qui no han complert la normativa vigent. Estam davant una norma feta a mida dels infractors, que desprotegeix el territori i les persones que compleixen la legalitat».

D’altra banda, la regidora també ha explicat que «a Palma, a través del Pla General, tenim qualificat com a Parc Agrari tot un àmbit del sòl rústic per contribuir a la promoció del sector primari. En canvi, el PP torna a legislar a favor de la massificació turística i la destrucció del territori. La nova normativa permet al batle Martínez destinar terres del sector primari a usos impropis, com ara el residencial o el turístic. El resultat serà expulsar els pagesos i ramaders, alterant la fesomia del paisatge illenc. Les Illes Balears, juntament amb les Illes Canàries, tenim el sòl rústic amb el preu més alt de tot l’estat. És casual que els dos arxipèlags amb els preus més elevats comparteixin el mateix model productiu?».

MÉS per Palma repeteix que el PP i el batle Jaime Martínez governen per a «fer contents els especuladors i les elits econòmiques depredadores de les butxaques dels palmesans». En aquest sentit, Truyol ha explicat que «el missatge que llancen PP i VOX és clar: «construeix el que vulguis, que nosaltres t’ho arreglarem».

«Aquesta amnistia provocarà una pujada del valor de mercat de les construccions il·legals. Això tendrà un impacte directe en el dret a l’habitatge de moltes famílies de Palma. Aquestes construccions, ara legalitzades, augmentaran el preu mitjà de l’habitatge, fent gairebé impossible que una família de classe mitjana hi pugui accedir. Aquesta normativa afavoreix l’especulació i augmenta les dificultats per als ciutadans complidors de la llei, que només volen un lloc per viure», ha remarcat.

D’altra banda, MÉS per Palma també alerta del perill de construir en zones en prevenció de riscos que permet el nou Decret: «Això significa que es podrà construir en llocs amb risc d’inundació, com és el cas del Pla de Sant Jordi. Els veïns i veïnes de la zona ja pateixen inundacions freqüents, i el canvi climàtic només empitjorarà aquesta situació. Només hem de recordar els fets de la setmana passada, amb greus inundacions a habitatges i a l’aeroport, o la devastadora tragèdia de Sant Llorenç el 2018. Aquests fets, mostren les conseqüències fatals de permetre construccions en àrees vulnerables. No podem permetre que es repeteixin aquests episodis dramàtics. Deixar construir xalets a zones en perill d’inundacions o incendis és posar en perill la vida de les persones i el territori».

«A més, l’externalització a empreses privades d’una part del tràmit de les llicències d’obres ens genera una gran preocupació. Privatitzar no suposarà una millora del servei públic. El que ha de fer Cort és millorar-lo en col·laboració amb els col·legis professionals. El PP està molt avesat a regalar els serveis públics a les empreses privades», ha assenyalat.

«En definitiva, això és un desgavell urbanístic, la barra lliure de tota la vida al sector immobiliari. Tot perquè uns pocs facin el negoci del segle a costa de les butxaques de les famílies, expulsant la pagesia i posant una estora vermella al turisme massificat», remarca Truyol.

MÉS per Palma presentarà una moció a Cort on s’instarà el Parlament a modificar aquesta Llei de simplificació i racionalització administratives, demanant que s’exclogui el municipi de Palma de la seva aplicació en matèria de normativa urbanística. «Només així podrem recuperar els principis d’igualtat, seguretat i planificació territorial i urbanística vigents i aprovats per l’Ajuntament», ha conclòs Truyol.