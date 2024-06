Més per Menorca reclama al PSOE una connectivitat «justa»

Més per Menorca, a través del diputat Vicenç Vidal, ha reivindicat al Congrés espanyol que el Govern d'Espanya segueixi treballant per a dotar l'OSP amb Madrid de «més freqüències i capacitat».

Els menorquinistes consideren que el PSOE «està fent triomfalisme» amb la connectivitat de l'illa, després d'haver anunciat que l'OSP amb Madrid inclourà una tercera freqüència els dilluns durant els mesos de gener a març. En aquest sentit, els menorquinistes celebren aquest anunci del Ministeri de Transports, però consideren que és insuficient. A més, lamenten que «els nivells d'ocupació durant els mesos de temporada baixa superen el 90%, fet que provoca que molts cops els menorquins quedin sense bitllet».

Per altra banda, recorden que més del 80% de les connexions de Menorca amb la Península es fan a través de Barcelona. Un dels compromisos inclosos en el pacte pel qual varen donar suport a la investidura de Pedro Sánchez és fer realitat la més que reivindicada OSP Menorca-Barcelona amb un topall de preus. Ara, fa més d'un mes que es varen fer públiques les condicions de preu que tenia previst establir el Ministeri, però, assenyalen que «no hem tornat a saber res més d'aquest tema».

També apunten una altra de les problemàtiques en la connectivitat de Menorca com és la connexió amb la ciutat de València, per a la qual no hi ha una connectivitat suficient durant l'hivern. «Aquesta és una problemàtica que afecta molts residents a Menorca, sobretot docents, dels quals tampoc ens volem oblidar», manifesten.