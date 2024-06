El Pi: «Basta de criminalitzar el lloguer vacacional. Criminal és qui lloga il·legalment»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca ha insistit: «Basta de criminalitzar el lloguer vacacional. Aquesta pràctica no és la culpable de la massificació turística o la saturació. Criminal és qui lloga il·legalment. Aquí és on s’ha de posar el focus i tots els esforços», explica el conseller.

«El decret de legalització d’edificacions que ha aprovat aquesta setmana el Parlament preveu que les cases en rústic que s’acullin a aquest decret i tenguin places turístiques legals les perdin», ha assenyalat El Pi. «Necessitam facilitats per legalitzar aquestes edificacions i que aquelles que tenen places legals puguin continuar l’activitat. Cosa que no ha previst el Govern del Partit Popular. Per això presentam aquesta moció, per intentar resoldre un bunyol administratiu que mata a molts dels propietaris que tenen aquesta situació», explicat Salas.

«Pareix que pel Partit Popular el gran focus de la massificació turística i la saturació és el lloguer vacacional, que suposa menys d’un 25% de les places turístiques. El lloguer turístic no és el dimoni», apunta el portaveu d’El Pi.

El conseller Salas ha insistit que «és necessari donar una sortida legal a totes aquelles edificacions fora d’ordenació que ja hagi prescrit la infracció. Són problemes que existeixen i l’administració no pot mirar cap a una altra banda com si no hi fossin», insisteix. «Aquestes edificacions hi són i hi seran i s’ha de facilitar que els propietaris puguin adaptar-se a la normativa», diu Salas.

«El Pi sempre s’ha posicionat en contra de l’oferta il·legal i aquesta és la que hem de combatre. Per això, proposam que es multipliquin els esforços en la detecció de l’oferta turística il·legal, tant en plataformes digitals com en els països d’origen», explica Salas. «Per això, exigim que el Consell prengui mesures per lluitar contra aquesta pràctica», ha sentenciat el conseller.