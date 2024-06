Germanor entre el Consell de Mallorca i la Diputació de Girona

La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha visitat aquest dijous la Diputació de Girona per reunir-se amb Joan Plana, diputat delegat d'Assistència en els Municipis, Serveis Generals, Suport a Entitats Locals, Noves Tecnologies i Compra Pública de la diputació de Girona. En aquesta trobada s'ha compartit i valorat la problemàtica que sorgeix a l'hora d'oferir els serveis d'assistència tècnica als municipis des de totes dues institucions.

Aprofitant la participació del Consell de Mallorca en la IX Assemblea anual de la Xarxa Eureopa Sitmun, que se celebra en aquesta ciutat durant 3 dies, la consellera Pilar Amate ha realitzat aquesta visita institucional a la qual també ha assistit directora insular de Suport i Coordinació Municipal, Beatriz Camiña.

En representació de la Diputació de Girona, han participat, a més del diputat, els caps de servei de les àrees de Noves Tecnologies i Assistència i Cooperació en els Municipis.

Pilar Amate ha valorat molt positivament la reunió i ha agraït la total predisposició mostrada per la Diputació i el seu equip a conèixer a les representants del Consell de Mallorca i a posar en comú tots aquelles qüestions relatives a l'assistència municipal que presten totes dues institucions i que poden ser d'utilitat dels serveis que presten.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que «les conclusions extretes de la reunió i gràcies a la posada en comú d'idees des del Consell de Mallorca podrem guanyar molt en termes d'eficiència».

«Hem tengut l'oportunitat de conèixer de primera mà l'experiència de la Diputació de Girona, una institució capdavantera en l'assistència municipal, la qual cosa ens permetrà fer una autoavaluació de la nostra pròpia gestió i, a partir d'aquí, implementar noves eines que ens permetin ser més eficients en el suport i l'assistència municipal. Conseqüentment, això redundarà en la millora en la qualitat dels serveis que s'ofereixen als ciutadans dels nostres pobles», ha afegit la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

També s'ha acordat mantenir el contacte en futures reunions per «avançar en la millora de la prestació del servei d'assistència que presta la institució insular als municipis i continuar posant en comú solucions òptimes per a tots, així com se'ls ha convidat a visitar la institució insular», ha conclòs Amate.