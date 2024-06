PP-VOX impedeixen que el Parlament iniciï els tràmits per a retornar a les dates tradicionals de rebaixes

El PP i el seu soci d’extrema dreta, VOX, han impedit que el Parlament iniciï els tràmits per la modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, tal com recollia la proposició de llei de MÉS per Mallorca.

La proposta va ser aprovada el passat mes de març, però finalment PP-VOX han impedit que s’iniciïn els tràmits per a retornar a dues temporades anuals de rebaixes (una a principis d’any i una altra al voltant del període estival) amb una duració mínima d’una setmana i un màxim de dos mesos, a elecció de cada comerciant dins les dates concretes i del règim jurídic que fixi cada comunitat autònoma. La proposició dels ecosobiranistes permetia recuperar les competències, no generar competència deslleial entre grans i petits i mitjans comerços, protegir aquests darrers així també com al consumidor.

«El 2012 el Govern del PP de Rajoy va liberalitzar les rebaixes, generant una legislació a favor de les grans superfícies i una competència deslleial entre grans i petits i mitjans comerços que també desprotegeix al consumidor i fa dubtosa la transparència dels descomptes», ha recordat el diputat del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «Des de MÉS per Mallorca consideram necessari retornar al text original de la Llei 7/1996 d’ordenació del comerç minorista, però PP-Vox han votat en contra de protegir el petit i mitjà comerç i els drets dels consumidors», ha criticat el diputat ecosobiranista.

En aquest sentit, la proposició de llei de MÉS per Mallorca plantejava la modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista perquè les vendes en rebaixes només puguin tenir lloc com a tals en dues temporades anuals; una iniciada al principi d’ant, i l’altra, entorn del període estival de vacances. I perquè la durada de cada període de rebaixes sigui de com a mínim una setmana i com a màxim de dos mesos, d’acord amb la decisió de cada comerciant, dins de les dates concretes i del règim jurídic que fixin les comunitats autònomes competents.

Tot i que la iniciativa va ser aprovada el passat 5 de març amb els vots favorables de MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Unides Podem, PSIB-PSOE i VOX i l’abstenció del PP; els vots en contra de PP i VOX en el ple del Parlament d’aquest dimarts, 11 de juny, han impedit que s’iniciï la tramitació parlamentària.

Cal recordar, tanmateix, que la proposta ja va ser aprovada l’any 2018 al Parlament amb 51 vots a favor de PSIB-PSOE, PP, Podem, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i El Pi. Però, l’any 2021 el Congrés espanyol va rebutjar el text amb els vots de PSOE, Podemos, VOX i Ciutadans. «Veurem què fan ara els partits que han votat a favor de la iniciativa quan el debat es dugui a Madrid. Defensaran els interessos de les Illes Balears o els dels seus partits?», s’ha demanat Ferran Rosa.