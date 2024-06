El PI insta el Consell a millorar la seguretat dels ponts per evitar actuacions d'índole suïcida

El PI instarà el Consell de Mallorca en el pròxim ple insular a millorar la seguretat dels ponts que passen per sobre de les autopistes i les vies ferroviàries de l'illa per evitar actuacions d'índole suïcida.

El partit ha traslladat que ha registrat aquesta moció pel fet que coneixen casos de persones que «han intentat llevar-se la vida» precipitant-se des d'un pont. Per això, manifesten que s'ha d'«augmentar la seguretat en aquests trajectes».

En aquest sentit, la consellera insular Magdalena Vives ha plantejat que la construcció de barreres arquitectòniques en aquests punts seria una solució, ja que, si es fa més difícil l'accés per a realitzar aquesta acció, «també es dissuadirà la idea de la gent que es vulgui precipitar».

Aquesta iniciativa, segons Vives, ha d'anar acompanyada d'accions des de diferents àmbits, com les línies d'atenció a la conducta suïcida, el Telèfon de l'Esperança o psicòlegs en els centres sanitaris. «Però això no és suficient perquè, per desgràcia, el suïcidi està presenta en la nostra societat», ha explicat.

Segons ha dit, amb la seva proposta també es frenaria, «en certa manera», la pràctica vandàlica de tirar pedres als cotxes.