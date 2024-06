Jaume Alzamora (MÉS): «La deixadesa absoluta de Galmés suposa un cop a la nostra economia»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha denunciat aquest dissabte la «retallada dràstica» de més de sis milions d'euros que el Consell de Mallorca ha aplicat en només un any al departament de Promoció Econòmica.



Alzamora veu «contraproduent i inaudit» que en un moment de col·lapse turístic i davant la necessitat d'impulsar un canvi de model productiu, el Consell de Mallorca «desmantelli aquest departament amb contínues retallades que posen en risc la viabilitat de moltes empreses».



Alzamora també ha carregat contra la falta de suport del Consell a sectors clau de l'economia insular. «La deixadesa absoluta de Galmés per a ajudar a pimes, autònoms i cooperatives és una decisió errònia i suposa un cop a la nostra economia», ha assegurat.



L'últim exemple, ha explicat el portaveu ecosobiranista, és la convocatòria d'ajudes a empreses de caire social que aquest dissabte ha anunciat el Consell; la reducció és d'un 50%. A això cal afegir la retallada d'un 57% en els ajuts destinats a microempreses i societats agràries i al 13% de minva en els ajuts destinats a ajuntaments per a fomentar el producte local.



Segons Alzamora, «la situació és molt preocupant perquè veiem que la política econòmica no és una prioritat per al pacte PP-VOX». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha alertat que el govern liderat per Llorenç Galmés, amb el suport de l'extrema dreta, «han reduït totes les partides destinades a estimular i incentivar la compra i consum de productes i serveis de proximitat».

Aquesta reducció, ha ressaltat Alzamora, «impedirà tirar endavant les campanyes de suport al producte local. De fet, a punt de fer un any al capdavant del Consell, Galmés no ha fet campanya publicitària per promocionar el producte de Mallorca». «El compromís de Galmés i els seus socis ultres amb el producte local és nul», ha afegit.



Un any de greuges al sector



Segons ha explicat MÉS, la manca de suport institucional al producte de Mallorca no és un fet aïllat. De fet, els partits que donen suport al govern insular (PP i VOX) han votat en contra d'una moció impulsada pel sindicat agrari Unió de Pagesos i defensada per la formació ecosobiranista amb la intenció de promoure la compra de producte local per part de les administracions públiques. «A això cal afegir la negativa de l'equip de govern a incloure clàusules que obligassin a l'ús d'oli de Mallorca per part de les concessionàries de serveis de la institució que disposen de serveis de menjador», han assegurat.



Segons els ecosobiranistes, «el menyspreu de PP i VOX al producte fet i elaborat a l'illa també s'estén al sector artesà». En aquest sentit, Alzamora ha criticat «la paràlisi del departament d'Artesania» i ha denunciat que, un any després, el pacte PP-VOX no hagi pagat les ajudes de 2023, ni tampoc hagi posat en marxa la convocatòria d'ajudes de 2024.



Alzamora ha recordat que el nou govern ha adscrit la direcció insular d'Artesania al departament de Cultura, mentre que la legislatura passada aquesta direcció formava part del departament de Promoció Econòmica. «Volen reduir l'artesania a una qüestió del folklore sense tenir en compte que és un sector productiu que genera ocupació i riquesa», ha conclòs Alzamora.