EleccionsEuropees: milions de ciutadans d'arreu d'Europa decideixen el futur de la UE

Arriba el dia decisiu. Més de 38 milions de persones estan cridades a votar aquest diumenge en les que seran les novenes eleccions europees que se celebren a l'Estat espanyol des de la seva adhesió l'any 1985. Amb la seva papereta, els electors designaran els representants dels 61 escons que corresponen a l'Estat espanyol en el Parlament Europeu entre els 4.168 candidats que concorren a aquests comicis.



A continuació, algunes de les xifres que marcaran la jornada electoral:



-La població de dret -empadronada a l'Estat espanyol- la conformen un total de 48.592.909 persones, de les quals només estan cridades a votar les 38.087.379 inscrites en el cens electoral, la qual cosa suposa prop de 2,2 milions més de votants respecte a les eleccions europees de 2019.



-D'aquests potencials votants, 35.361.672 ciutadans viuen a l'Estat i els altres 2.422.716 resideixen a l'estranger i estan inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA). I en tractar-se d'uns comicis europeus, cal sumar altres 302.991 estrangers residents a l'Estat.



-Per grup de sexe, hi ha un milió més de dones que d'homes en el cens d'electors amb residència a l'Estat espanyol: 18.265.157 dones i 17.096.540 homes.



-Hi ha 408.278 joves que podran votar per primera vegada en unes eleccions europees -gairebé un any després des de les últimes eleccions generals-, la qual cosa suposa un 1% de tots els ciutadans amb dret a vot. El gruix dels electors se situa entre els 45 i els 54 anys.



-La comunitat amb més electors és Andalusia, amb 6,43 milions, seguida de Catalunya (5,46), Madrid (4,91) el País Valencià (3,63), Galícia (2,21) i Castella i Lleó (1,91). Entre les més petites, al marge de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, figuren La Rioja (234.643 electors), i Cantàbria (467.997) i Navarra (492.995).



-Aquest 9 de juny s'adjudicaran 61 escons, per a intentar accedir a ells concorren 34 candidatures, amb un total de 4.168 persones.



-Dels 4.168 aspirants a ocupar una butaca en Parlament Europeu, 2.190 són homes (52,54%) i 1.978 són dones (47,45%).



-Es preveu que s'obrin un total de 22.576 col·legis o locals electorals en 8.132 municipis, en els quals s'instal·laran 58.556 taules. Els votants es dividiran en 36.490 seccions electorals i podran emetre el seu vot en aproximadament 70.000 urnes. S'habilitaran al voltant de 59.000 cabines per a utilitzar-les si els electors opten per introduir la seva papereta en el sobre lluny de mirades indiscretes.



-En aquesta ocasió, l'Administració General de l'Estat ha confeccionat 40,5 milions de sobres de votació en els quals la ciutadania haurà d'introduir la papereta de la candidatura seleccionada. A aquestes xifres cal afegir els sobres i paperetes impresos pels partits per a remetre-les per correu al domicili dels votants.



-Per a controlar les votacions i realitzar el recompte en els col·legis han estat triats 175.668 membres titulars de les meses electorals (un president i dues vocals en cadascuna) i 351.336 suplents. Els titulars cobraran 70 euros nets en concepte de dieta per aquesta tasca i, per a dur-la a terme correctament, podran consultar els 915.000 manuals d'instruccions que s'han imprès.



-Per la neteja del procés vetllaran, com han fet des de l'inici del període electoral, la Junta Electoral Central, amb seu en el Congrés dels Diputats, 50 Juntes Electorals Provincials i 303 Juntes Electorals de Zona.



-Per a aquests comicis, el Ministeri de l'Interior ha destinat un total de 198.086.614,17 euros, un pressupost amb el qual s'ha donat cobertura a les administracions públiques, la logística electoral, la difusió de l'escrutini, l'operador postal i qualsevol altre imprevist que pugui sorgir durant la jornada electoral.



Les xifres a les Balears



-Un total de 854.250 persones censades a les Balears podran votar a les eleccions. Són un 4,2% més que a la convocatòria del maig del 2019, i entre elles figuren els 9.336 joves cridats per primera vegada a les urnes.



-Del total de votants a les eleccions europees a les Illes, hi ha 34.620 persones inscrites al Cens Electoral de Residents Absents (CERA), que s'ha incrementat en 6.910 des dels comicis de fa cinc anys.



-Pel que fa al Cens Electoral de Residents (CER), ha augmentat en més de 32.000 persones des de les darreres eleccions celebrades a l'Estat espanyol, que varen ser les generals del juliol del 2023. Pel que fa al vot per correu, per a aquestes europees s'han tramitat 11.510 sol·licituds.



-En total, aquest diumenge es constituiran a les Balears 1.255 meses electorals, que són 6 més que a les eleccions de fa un any.