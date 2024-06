Jordi Prunés (El Pi): «Només la nostra candidatura pot fer que Europa es banyi en temes com la sobrepoblació, saturació o falta d'habitatge»

El candidat d'El PI-Proposta per les Illes Balears al Parlament Europeu, Jordi Prunés, ha defensat aquest divendres, en l'acte de tancament de campanya, en el qual hi han participat alts càrrecs de la formació i la seva militància, que «només El PI pot fer que Europa es banyi» en temes com a «sobrepoblació, saturació o falta d'habitatge».

El PI-Proposta per les Illes Balears ha posat fi a la campanya electoral de les europees amb una festa a l'hotel Naisa de Palma, en la qual el candidat al Parlament Europeu d'aquesta formació, Jordi Prunés, que es presenta en la coalició CEUS, de la qual també formen part PNB, Coalició Canària i Geroa Bai, ha estat acompanyat per la resta de membres de la llista i els principals càrrecs del partit com el president Tolo Gili o el portaveu en el Consell, Antoni Salas. També per altres batles, regidors, afiliats i simpatitzants.

Prunés ha aprofitat per donar les gràcies a tota la militància i ha fet una crida a anar a votar diumenge. «Aquest diumenge és necessari que la gent de les Balears confiï en El PI i en la Coalició per una Europa Solidària CEUS». «Per què? Perquè els altres partits s'oblidaran dels nostres problemes de sobrepoblació, de saturació, de falta d'habitatge... quan s'integrin en el seu grup estatal i europeu», ha explicat el candidat.