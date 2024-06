El Parlament aprova la convalidació de la modificació del 'Decret llei pel turisme responsable'

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts la convalidació del Decret llei 2/2024, de 10 de maig, pel turisme responsable i la millora de la qualitat a zones turístiques, de modificació del Decret 1/2020, de 17 de gener. El conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern, Jaume Bauzà, ha defensat aquesta iniciativa i ha destacat la «necessitat de modificar aquest decret com a resposta a la petició realitzada tant pels ajuntaments afectats com per les empreses i patronals del sector».

El conseller Bauzà ha reconegut que «després d’anys de vigència del Decret Llei 1/2020, aquest ha demostrat eficàcia per reduir determinada conflictivitat». No obstant, ha afirmat que «arran de les peticions dels Ajuntaments i dels sectors més implicats, vàrem convenir que s’havien de dur a terme una sèrie de modificacions amb caràcter d’urgència amb la finalitat que aquestes modificacions poguessin estar vigents a l’inici d’aquesta temporada turística».

La nova redacció, aprovada en Consell de Govern el 10 de maig de 2024 i convalidada avui, dimarts 4 de juny, pel Parlament, inclou un seguit de correccions i modificacions motivades per les reunions mantingudes amb els principals afectats, els ajuntaments de Palma, Calvià, Llucmajor i Sant Antoni de Portmany, així com els principals representants del sector turístic balear.

Com a novetat més destacada, amb la modificació del Decret queda prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública de les zones afectades per aquest Decret, exceptuant terrasses o zones legalment habilitades. Les sancions per incompliment d’aquesta norma aniran dels 500 als 1.500 euros.

A més s’inclou la reserva d’un màxim de 4 milions anuals de l’Impost del Turisme Sostenible (ITS) per a cada un dels municipis afectats. En total, 16 milions d’euros anuals pel finançament de projectes de millora de la inspecció, la seguretat i la conscienciació per a un turisme responsable a les zones determinades i afectades per aquest Decret.

Nova zonificació

Es modifiquen les zones afectades per les mesures previstes en aquest Decret a instància dels ajuntaments afectats. Es manté la delimitació de Palma i Sant Antoni de Portmany, i es modifiquen les referides a Calvià i Llucmajor, a petició expressa dels ajuntaments.

Així mateix, queda prohibit per a les embarcacions amb festes o esdeveniments multitudinaris i venda d’alcohol a bord apropar-se a menys d’una milla nàutica (1,852 km) de les zones afectades per aquest Decret. Així mateix, queda prohibida també la recollida o desembarcament de passatgers dins d’aquestes zones.

També es modifica la composició de la Comissió per al Foment del Civisme a Zones Turístiques per incloure-hi els consells insulars com a membres nats i donar cabuda a una representació dels països emissors més afectats a través dels consolats, a l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) i a representants del teixit associatiu sectorial, sindical i empresarial. A més, es convidarà a participar d’aquesta comissió a la delegació del govern estatal.

D’altra banda, s’estableix el deure, per part dels ajuntaments afectats per aquest Decret, d’informar, amb una periodicitat mínima anual, als consolats que formin part de la Comissió d’Excessos del nombre d’incidències detectades per incompliment de les ordenances cíviques municipals.

En aquest context, l’administració competent en la instrucció i resolució d’expedients sancionadors ha de comunicar a la Comissió el nombre de sancions imposades per infraccions del Decret llei amb especificació de la infracció comesa, almenys amb una periodicitat anual.

El canvi de nom ve motivat per la necessitat de posar en valor l’objectiu d’aquest Decret llei i incidir en la idea del turisme responsable. Es considera, a més, que l’anterior títol no afavoria la imatge de la principal indústria de les Illes Balears.

Finalment, es disposa un període màxim de vigència del Decret llei pel turisme responsable i la millora de la qualitat de les zones turístiques fins al 31 de desembre de 2027.