Denuncien «l’ocupació massiva del mobiliari públic» per part dels bars del passeig del Born

MÉS per Palma denuncia «l’ocupació massiva del mobiliari públic» del passeig del Born per part de les terrasses. La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha valorat molt negativament les imatges que circulen a les xarxes socials on s’evidencia l’ocupació dels bancs del passeig del Born per part de les terrasses dels bars de la zona.

Menys d’una setmana després de la roda de premsa on el batle de Palma, Jaime Martínez, assegurà que volia reduir la massificació turística, «la realitat mostra clarament com el turisme envaeix la ciutat, botant-se la normativa vigent en matèria de terrasses», assenyalen.

La regidora ha declarat que «la voluntat del batle de Palma de convertir la nostra ciutat en un parc temàtic per a turistes passa per damunt de les pròpies normatives municipals. És evident que l’operació de màrqueting del PP i el seu miraculós canvi de discurs en matèria de massificació topa amb la realitat del dia a dia dels palmesans i les palmesanes. Si dus dècades dient que no s’han de posar límits al turisme i no actues contra qui fa servir els bancs del Born per fer negoci, el missatge és clar: estàs donant barra lliure al turisme desbocat».

«Des de MÉS per Palma sempre hem defensat que l’ús de les places i els carrers ha de ser principalment dels veïns. Però el PP ja sabem com funciona: va regalar el carrer Fàbrica als restaurants, i ara els regala els bancs del Born», ha afirmat Truyol.

En aquest sentit, Truyol exigeix al govern de Martínez que actuï de forma contundent i que intensifiqui les inspeccions de l’ús de l’espai públic per part de les terrasses, especialment a les zones més saturades d’activitat turística, com són el Centre, Santa Catalina o s’Arenal.