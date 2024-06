MÉS per sa Pobla demana al Govern reconsiderar la construcció en zones inundables

MÉS per sa Pobla demanarà al proper Ple municipal, que tendrà lloc dijous, 6 de juny, la reconsideració del Govern de permetre la construcció en sòl rústic en zones inundables o risc d’incendi. Es tracta d’una reclamació arran del decret llei de mesures urgents de «simplificació administrativa» anunciat la setmana passada per part de l’executiu balear.

Els ecosobiranistes adverteixen que «les terres properes als torrents no són adients per permetre l’habitatge, ni residencial ni turístic, per l’elevat risc d’inundació». A més, consideren un «error gravíssim» no haver presentat prèviament la proposta a la Mesa per al Pacte Social i la Sostenibilitat ni cap estudi d’impacte territorial, hidrològic o paisatgístic.

La moció registrada de MÉS per sa Pobla qüestiona el model desenvolupista i «rururbanitzador» del sòl rústic del Partit Popular a les principals institucions, que afecta «greument als interessos agrícoles i ramaders pel que fa als costos d’accés a la terra i a la viabilitat de la producció local», ha apuntat el regidor Biel Payeras. «Des del moment que mesclen usos turístics i residencials en sòl rústic inundable generen una perversió del model d’ordenació del territori», ha sentenciat Payeras.