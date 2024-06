Ara Més-Ara Repúbliques: «El camp és per a la pagesia, no per als turistes»

Ara Més–Ara Repúbliques ha celebrat el seu acte central de campanya a Menorca amb els candidats Tomàs Molina i Emma Navarro en una visita als horts ecològics de la finca Santo Domingo acompanyats d'un centenar de simpatitzants.

Tomàs Molina ha explicat que «les illes del Mediterrani han de pressionar Brussel·les de forma conjunta per reivindicar les problemàtiques esdevingudes per la insularitat» i ha proposat una aliança de les illes per fer front comú.

«Des d'Ara Repúbliques compartim amb el sector agroramader que no es pot permetre l'entrada als mercats europeus de productes d'altres països que no es sotmeten a les mateixes normes laborals i mediambientals que els productes produïts aquí», ha manifestat Molina.

Per altra banda, el candidat republicà ha defensat la necessitat de millorar les compensacions per la insularitat de la Política Agrària Comuna (PAC) i ha exigit «millors compensacions per a les explotacions familiars diversificades típiques de Menorca i de les illes en general».

La candidata Emma Navarro ha expressat que «la pagesia ens alimenta: sense els pagesos i les pageses no tindríem res per posar-nos a la boca». Navarro ha reivindicat el camp com «un sector estratègic per tenir una economia diversificada i com a eina imprescindible per a la preservació del territori i del paisatge».

La candidata menorquinista també ha rebutjat les intencions del PP al Consell Insular de turistificar el camp permetent el lloguer turístic en sòl rústic: «El camp és per a la pagesia, no per als turistes».

Per concloure, Navarro ha exclamat que «necessitam ser presents a Europa per defensar la insularitat, per aconseguir una compensació justa i per establir excepcions per a les illes de determinades normes europees que ens dificulten viure de forma digna».