Prunés (El Pi): «Necessitam desplegar una agenda de les Balears a Europa per a acabar amb la saturació»

El candidat d'El Pi-Proposta per a les Illes Balears a les eleccions europees del pròxim 9 de juny, Jordi Prunés, ha reivindicat aquest dissabte la necessitat de «desplegar una agenda de les Illes a Europa per a acabar amb la saturació i la falta d'habitatges».



El Pi ha celebrat aquest dissabte l'acte central de campanya en el qual Prunés ha estat acompanyat pel portaveu del PNB en el Congrés espanyol, Aitor Esteban. Cal recordar que El Pi es presenta a les eleccions europees en coalició amb el PNB, Coalició Canària i Geroa Bai.



«Som forces arrelades a la nostra terra i volem donar veu a les nostres terres a Europa», ha manifestat Aitor Esteban, qui al mateix temps ha assegurat que «aquestes eleccions europees són decisives per a tothom» perquè «Europa ens afecta directament i tothom hauria d'anar a votar», ha explicat.



«Necessitam opcions centrades, que creguin en la col·laboració i que estiguin arrelades a la terra. I fugir dels extremismes de la dreta i de l'esquerra», ha afegit. «Hem de fer una Europa més amable per a la ciutadania», ha incidit el diputat basc.



Per part seva, el candidat d'El Pi, Jordi Prunés, que és el número quatre de la llista CEUS, ha assegurat «no entendre que durant tants anys s'hagi tingut diversos eurodiputats de les Illes i no han estat capaços de dur endavant una agenda per a les Illes». «No han fet res per a desplegar una agenda perquè s'apliquin mesures per a compensar la insularitat», ha lamentat el candidat.



«Tenim problemes de saturació, falta d'habitatge», ha detallat per a tornar a reclamar, una vegada més, la necessitat de «desplegar una agenda per a implantar energies netes i, sobretot, desplegar mesures per a compensar els costos de la insularitat».



Finalment, cal apuntar que la vicepresidenta d'El Pi, Xisca Mora, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a l'acte que també ha comptat amb un col·loqui en el qual, a més d'Esteban i Prunés, s'han sumat el batle de Sencelles i excandidat a les eleccions europees de la formació, Joan Carles Verd, i la secretària general de la Felib i número dos de la candidatura europea a les Illes, Neus Serra. El president Tolo Gili, ha tancat l'acte.