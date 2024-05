Nous mòduls econòmics per als Tallers de llengua catalana per a nouvinguts i el Programa d’Acompanyament Escolar

El Consell de Govern d’aquest divendres 31 de maig, ha acordat modificar els Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma per introduir el mòdul econòmic de finançament del Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) i dels Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts.

El PAE consisteix en activitats d’acompanyament i suport educatiu durant el curs escolar o durant el mes de juliol, desenvolupades voluntàriament per personal docent del centre, fora de l’horari lectiu. Per la seva banda, els Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts es dirigeixen als alumnes d’incorporació tardana que presenten mancances lingüístiques a l’etapa d’educació secundària obligatòria.

En tots dos casos, el preu/hora per als docents és de 44,20 euros, que inclou el salari brut (33,50 euros/hora), més la quota patronal de la Seguretat Social.

Amb aquests programes la Conselleria vol garantir la igualtat d’oportunitats entre els estudiants, reduir l’abandonament escolar i motivar-los cap a l’aprenentatge.