Ara Més-Ara Repúbliques reclamarà que el català sigui llengua oficial a Europa

Ara Més-Ara Repúbliques reclamarà que el català sigui reconeguda com a llengua oficial a la Unió Europea per tal d’avançar i vetllar per la justícia lingüística, així com que es desenvolupi una llei de mínims que garanteixi la presència del català en les grans plataformes audiovisuals o promovent una norma de qualitat en la gestió lingüística empresarial per a garantir els drets dels consumidors.

«Que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea és qüestió de justícia i de sentit comú. La llengua pròpia del nostre país ha de ser present a totes les institucions», ha defensat la candidata d’Ara Més-Ara Repúbliques al Parlament Europeu, Alice Weber.

En aquest sentit, Ara Més-Ara Repúbliques reclamarà que la Unió Europea reconegui la llengua catalana com a oficial i de treball a les institucions comunitàries i que, com a tal, pugui ser utilitzada a tots els efectes.

Així mateix, la formació instarà les institucions europees a crear programes específics en base al reconeixement i la promoció de les llengües minoritzades i amenaçades per tal d’avançar cap a un model de justícia lingüística.

D’altra banda, Ara Més-Ara Repúbliques defensarà davant les institucions europees el model educatiu en català com exemple d’integració, com a resposta als atacs que rep i com a exemple de bones pràctiques en el tractament de la diversitat lingüística.

A més, la formació promourà el respecte de les empreses als drets lingüístics dels consumidors mitjançant el desenvolupament d'una norma de qualitat en la gestió lingüística empresarial, i promourà i implementarà el Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics (Protocol de Donostia), que té per objectiu la promoció i protecció dels drets lingüístics dels parlants de llengües en desavantatge.

Finalment, Ara Més-Ara Repúbliques proposa millorar la presència del català a les grans plataformes audiovisuals, garantint per llei uns mínims per a totes les llengües europees que tenguin el caràcter d'oficial en el seu territori, i facilitant la retransmissió transfronterera dels mitjans audiovisuals públics per respecte a les comunitats lingüístiques internacionals.