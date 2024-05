Ara Més-Ara Repúbliques crida a construir una Europa «justa, antiracista, decolonial, feminista i de drets LGTBIQ»; així ho ha defensat Alice Weber, candidata de la coalició al Parlament Europeu en un acte organitzat per MÉS per Mallorca i FeminisMÉS a Inca aquest dimecres. A l’acte també hi han participat les glosadores Maribel Servera i Maria Magdalena Amengual ‘Poblera’.

«Construir una Europa de drets, justa, feminista i antiracista és imprescindible per fer front a l’extrema dreta. Contra el feixisme, més drets», ha assegurat Alice Weber, candidata d’Ara Més-Ara Repúbliques al Parlament Europeu.

Weber ha explicat que Ara Més-Ara Repúbliques inclourà la perspectiva de gènere, interseccional i decolonial a totes les polítiques comunitàries i treballarà per a «garantir els drets sexuals i reproductius, especialment pel que fa a la interrupció voluntària de l’embaràs a tota la Unió Europea, així com per garantir els recursos suficients a tots els estats membres per combatre totes les formes de violències masclistes i de gènere, en qualsevol àmbit de la vida de les dones, més enllà de l’exercida per parelles o exparelles».

A més, proposa posar les cures al centre de les polítiques públiques, aplicant i desplegant l’estratègia europea de cures i avançar en el reconeixement de les cures com un dret. En aquest sentit, han explicat que «protegirem i regularem les condicions i els drets laborals de les persones cuidadores i impulsarà que la Unió Europea ratifiqui el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i així avançar en la millora dels drets de les treballadores de la llar».

Així també, Ara Més-Ara Repúbliques assegura que treballarà per a «millorar les condicions del treball de les cures i de les treballadores de neteja d’establiments d’allotjament turístics (kellys), reconeixent el drets d’aquests col·lectius a la jubilació anticipada, apostarà per un pla europeu d’acció contra les bretxes salarial i de les pensions per lluitar contra les desigualtats salarials entre gèneres i les seves conseqüències, i potenciarà l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere».

Pel que fa a la garantia i ampliació dels drets de les persones LGTBIQ, Ara Més-Ara Repúbliques farà especial esment en erradicar els discursos d’odi i la LGTBIQfòbia, proposarà el vet a l’ingrés a la Unió Europea de nous Estats que no respectin els drets LGTBIQ, treballarà pel foment de la inclusió de la discriminació específica LGTBIQ en el codi penal dels estats membres i per la promoció del reconeixement de l’orientació sexual com un dels motius vàlids a tota la Unió Europea pels quals poder demanar asil, motiu que fins ara només és considerat per la legislació d’alguns estats europeus.

Finalment, Ara Més-Ara Repúbliques proposa impulsar un programa europeu per a la visibilitat de les persones LGTBIQ i revisar les normatives europees en matèria de salut, educació, accés a béns i serveis i protecció social perquè recullin, com ja ho fa la normativa laboral, la prohibició de discriminació per orientació sexual.