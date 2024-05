MÉS: «El PP afirma que vol lluitar contra la massificació turística però ja sabem que vol ampliar l’aeroport i ara sembla que també el port»

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha comparegut davant els mitjans per expressar «ferma oposició» al pla de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB) per a ampliar el port de Palma. «Aquest projecte no només causaria un greu dany ecològic, sinó que també perpetuaria la massificació turística que tant de mal fa al nostre dia a dia», ha denunciat.

«L’ampliació del Port de Palma suposaria un augment dramàtic de la superfícies destinades a creuers, a megaiots i al trànsit marítim de més embarcacions. A més, també comportaria l’ampliació de zones destinades a més bars i restaurants i enfocades a l’oferta turística. Si els plans es converteixen en realitat, estarem davant un espai robat a la ciutat que gaudirà només una minoria privilegiada que té poc a veure amb la realitat dels residents de Palma. Seria un altre Port Adriano, però aquesta vegada a Palma. Una aposta irresponsable que suposaria més i més massificació turística», ha explicat Truyol. En aquest sentit, Truyol ha remarcat que els terrenys que s’utilitzaran per a realitzar aquestes activitats ocupen 35 hectàrees, «l’equivalent a 50 camps de futbol».

«El PP i el batle Martínez han de deixar clar quin és el seu posicionament respecte d’aquesta ampliació. La pregunta és clara: el PP i Martínez volen més creuers, més megaiots, més embarcacions i més bars i restaurants per a turistes? Faran igual que amb AENA i l’ampliació de l’aeroport?», ha expressat Truyol.

«El PP té por de la resposta social que es va veure als carrers de Palma dissabte passat contra un model que ells sempre han defensat. És evident que la seva operació de màrqueting continua i que mentre afirmen que volen lluitar contra la massificació turística, volen ampliar l’aeroport i ara sembla que també el port de Palma. Aquests dos projectes d’ampliació eternitzaran la sobrecàrrega de les nostres infraestructures i recursos. La presa de pèl és tan evident que la ciutadania segur que en pren nota. Ja coneixem l’historial del Partit Popular en matèria turística: tot al servei del negoci turístic», ha declarat Truyol.

L’ampliació també recull un nou dic exterior a l’oest del port per a petroliers. La infraestructura no només representa una inversió econòmica enorme de doblers públics, sinó que també implica un risc ambiental considerable. «La presència constant de vaixells que transporten mercaderies perilloses podria provocar vessaments de petroli i d’altres contaminants, posant en risc tant la vida marina com la qualitat de l'aigua. Tot això és car i perillós», ha explicat la portaveu de la formació.

A més, aquesta ampliació suposarà un increment del trànsit marítim, amb la conseqüent contaminació de les aigües de la badia de Palma. No hem d’oblidar que la qualitat de les aigües és clau per a la salut del banyistes, del medi marí i de l'economia local. «Mentre uns ens esforçam per evitar abocaments a la mar, altres remen en sentit contrari», ha afirmat Truyol.

«Aquest projecte no és cap millora, és un atemptat contra el medi ambient i contra la nostra qualitat de vida. A MÉS per Palma exigim la protecció del nostre entorn natural davant d'interessos econòmics i desenvolupaments insostenibles. Instam les autoritats a treure de l’equació les ampliacions i a treballar en projectes per eliminar la massificació i créixer en protecció ambiental. És evident que el PP i VOX, tot i les lliçons que estam rebent aquests dies, no han entès res. La dicotomia que vol vendre el PP entre llocs de feina o protegir el medi ambient és falsa. Per tenir ocupació estable i amb futur hem de protegir el medi ambient sí o sí. I això, a Palma, a Mallorca, a les Illes Balears, significa menys turisme de masses i més mobilitat sostenible, més cultura, més educació, més agricultura», ha conclòs Truyol.