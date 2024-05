Sumar Balears: «El turisme dels megaiots és un depredador que empobreix i explota la nostra illa»

Sumar registrarà al Congrés espanyol una pregunta per a conèixer quins són els criteris de l'ampliació del port de Palma. Una ampliació que, segons ha avançat l'autoritat portuària, destinarà 35.000 metres quadrats als megaiots.

Aquesta dada preocupa enormement a Sumar, per la greu situació que sofreix Mallorca i, en general, les Illes Balears: una massificació turística sense precedents en contra de la qual la ciutadania es va manifestar dissabte passat.

«El turisme de luxe, com el turisme dels megaiots, és el que més recursos consumeix. És un depredador del territori natural que empobreix i explota els treballadors i treballadores de les Illes», ha expressat Borja Crucelaegui, candidat de Sumar Balears.

Per a acabar amb aquest «turisme salvatge que destrossa les nostres illes», Sumar proposa regular els lloguers turístics, establir límits en les places hoteleres en funció de la capacitat de càrrega ecològica i social dels territoris i limitar la compra de cases per part dels no residents.

«No pot ser que les cases de les nostres illes s'estiguin convertint en les segones residències dels milionaris de tot el món mentre els nostres joves estan sent expulsats dels seus barris i els seus pobles», ha conclòs Crucelaegui.