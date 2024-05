Vidal: «Les mitges veritats de PP i PSOE sembren ombres constants al cas màscares»

Vicenç Vidal, diputat de MÉS per Mallorca i Més per Menorca adscrit al Grup Parlamentari Plurinacional Sumar al Congrés, ha acusat Marga Prohens de falta de claredat en la compareixença que la presidenta del Govern ha realitzat avui a la cambra baixa davant la Comissió d’Investigació sobre el cas Koldo. Segons ha manifestat el diputat, «PP i PSOE ens amaguen massa coses que no sabem, massa informació que la ciutadania mereixem conèixer i que des d’aquesta comissió ens estam esforçant per treure a la llum». Pel congressista «les mitges veritats de Prohens i els socialistes sembren ombres constantment».

Vidal, que ha insistit sobre els dubtes que genera l’actuació de l’actual Govern en la permissivitat que va tenir l’IB Salut per permetre que l’expedient caducàs, ha demanat a Prohens quant de temps hagués tardat a demanar la dimissió del gerent de l’IB Salut, Javier Ureña, si aquesta negligència l’hagués comès algun càrrec d’un govern de progrés. En línia amb això, ha interrogat si no és «incoherent haver liquidat l’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears quan es proclama que es pretén perseguir la corrupció i s’usen els informes de la mateixa Oficina com a arguments per atacar l’adversari polític en aquesta comissió», a més d’advertir sobre les sospites que això aixeca quan es topa amb casos com aquest.

El diputat de les Illes Balears també ha recordat que són inquietants moltes de les afirmacions que el jutge instructor del cas ha reflectit a la interlocutòria, que dedueix que els membres de la trama haurien pogut influir sobre els càrrecs de l’actual govern en haver aconseguit els objectius que perseguien. Per aquesta raó, Vidal ha reivindicat que «mereixem respostes clares i contundents davant d’unes sospites tan greus com les que el jutge de l’Audiència Nacional assenyala, i que afecten de forma directa i inequívoca a l’Administració Prohens». En conseqüència, ha recordat que «continuarem vigilants a totes les informacions que continuïn sorgint i exigirem totes les explicacions que siguin necessàries per posar llum a la foscor».