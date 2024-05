VOX diu que «Els mallorquins no poden pretendre anar tranquil·lament a les platges el juliol i l'agost»

«Que bonita seria Mallorca si no fuera por los mallorquines» deien els franquistes i els seus hereus continuen desitjant i treballant per aconseguir el seu somni: una Mallorca sense mallorquins. A Manuela Cañadas, que no és la més viva del grup, se li va escapar aquest desig durant la seva intervenció al faristol del Parlament. La neofeixista troba que els mallorquins no han de fer nosa a les platges durant els mesos d'estiu.

La portaveu del grup neofeixista VOX, Manuela Cañadas, ha respost la manifestació i el sentiment majoritari a la societat mallorquina de desconcert i aclaparament pel preu de l'habitatge i la massificació i ha dit que els mallorquins, que directament o indirectament, viuen exclusivament del turisme, no poden «pretendre anar a les platges al juliol o a l'agost tranquil·lament, com fa anys».

I, en aquest sentit, la portaveu ha demanat «no caure en la turismofòbia» ni tampoc a llançar missatges com el de 'Tourists Go Home' perquè «cal ser conscients que es corre el risc que els turistes decideixin anar-se'n a destins fins i tot més atractius que les illes, si cap» i que a l'arxipèlag els treballadors «passin fam».