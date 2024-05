Ara Més-Ara Repúbliques proposa que es limiti l'arribada de creuers a les Balears des del Parlament Europeu

Ara Més-Ara Repúbliques ha proposat impulsar una normativa europea que permeti que les Balears puguin regular l'arribada de creuers amb la intenció de reduir la quantitat de vaixells que arriben i «disminuir l'impacte d'aquesta activitat en la qualitat de l'aire, la disponibilitat d'aigua potable i el col·lapse turístic».

«Volem tenir les claus de les portes d'entrada i sortida de la nostra casa», ha defensat la candidata de Ara Més-Ara Repúbliques al Parlament Europeu, Alice Weber, insistint també en la necessitat de poder regular i reduir l'entrada de creuers en els ports de les Illes.

Davant la «situació de col·lapse» que viuen les Balears, la formació ha proposat una normativa europea que permeti que l'arxipèlag pugui regular «una activitat que impacta de manera tan nefasta en la vida dels residents, en el petit i mitjà comerç, i en el medi ambient».

A més, han avisat, que «no contribueix en la fiscalitat pública, perquè qui està darrere d'aquesta activitat són grans multinacionals que operen en paradisos fiscals».

La intenció dels ecosoberanistes és, per tant, que «mentre l'Estat no doti les Balears de les competències necessàries per a reduir la quantitat de creuers», el Parlament Europeu aprovi una normativa que habiliti les Illes a reduir l'impacte d'aquesta activitat.