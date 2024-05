MÉS per Campos denuncia el «total abandonament dels dos únics aparcaments dissuasius al terme municipal de Campos»

MÉS per Campos, ha denunciat aquest dilluns, «el total abandonament dels dos únics aparcaments dissuasius que existeixen en el terme municipal de Campos».

MÉS explica que «a Campos, patim un greu problema per la manca d’aparcaments municipals. Com és sabut, no disposam de cap espai municipal dins el nucli urbà que faci les funcions d’aparcament municipal. Però en tenim dos fora nucli de Campos, un és l’anomenat aparcament de Sa Barralina, a Ses Covetes, i un altre, de franc, a Sa Ràpita».

Segons explica MÉS per Campos, el parquing de Sa Barralina, «és un aparcament de pagament i de gestió Municipal» i «recorden que va ser un acord entre la Conselleria de Medi Ambient i l’Ajuntament de Campos, i que els ingressos han de servir per pagar els costos de neteja i manteniment de la zona del Parc Natural d'Es Trenc Salobrar de Campos. Cordes rompudes, vegetació que omple la zona d’ombra, cap tipus de senyalització de les places. Així, a les 12 del migdia del darrer dissabte de maig, no hi havia cap cotxe aparcat perquè sembla talment abandonat. I això significa que l’Ajuntament de Campos no ingressa cap euro per fer front a aquest cost».

Per altra banda, els sobiranistes denuncien també «l’abandonament a l’aparcament de Sa Ràpita. Vegetació per tot arreu, cap plaça d’aparcament senyalitzada, tot ple de pedres que fan malbé els cotxes perquè ni saben per on aparcar o per on és l’entrada i sortida. Per no parlar dels mesos i mesos que fa que no està operatiu el sistema de carrega de cotxes elèctrics instal·lat en aquest espai» i recorden que «l'any passat ja vàrem denunciar l’abandonament total d’aquest aparcament» i «tot segueix igual».

A Campos poble, no hi ha cap aparcament municipal i els dos que hi ha, a Ses Covetes i a Sa Ràpita, estan en un lamentable estat d’abandonament,

«Què li passa a aquest equip de govern del PP amb els aparcaments?» es demanen i proposen «posar-se a treballar i solucionar aquest abandonament d’ambdós aparcaments d’una vegada per totes».