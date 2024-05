Aprovada la creació de la Comissió per a la Resposta i l’Adaptació del Sector Agrari de Balears al Canvi Climàtic

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el Decret pel qual es crea la Comissió per a la Resposta i l’Adaptació del Sector Agrari de les Illes Balears al Canvi Climàtic i se’n regula el funcionament. La constitució i el funcionament de la Comissió es duran a terme amb els mitjans humans i materials ja adscrits a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, i el seu objectiu general és enfortir la capacitat de resposta, la resiliència i la capacitat d’adaptació dels sistemes agraris i ramaders al context de canvi climàtic, tot reduint els factors de vulnerabilitat i promovent la transició cap a sistemes de producció sostenibles, viables i eficients.

Aquesta Comissió es crea, per tant, amb la finalitat d’assolir un tractament millor de les polítiques públiques en aquesta matèria, des d’una perspectiva participativa i multidisciplinària, amb la intenció d’impulsar actuacions i accions prioritàries encaminades a adaptar el sector agrari de les Illes Balears al canvi climàtic i a mitigar-ne els efectes. En aquest sentit, cal recordar que la producció agrícola de les Balears és especialment vulnerable a causa de les seves condicions agroclimàtiques i de la proporció molt alta de sòls agraris.

Entre les funcions de la Comissió destaquen les relacionades amb l’impuls i la coordinació de les actuacions de les diferents administracions agràries de les Illes relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes per aconseguir un model agrari productiu, rendible i amb capacitat de resiliència i transformació sostenible en resposta al canvi climàtic; amb l’impuls i la coordinació de les actuacions dels diferents òrgans de l’administració agrària per elaborar l’estratègia del sector per fer front a aquest fenomen; amb el foment i la coordinació de projectes d’investigació, estudis científics, anàlisis i diagnosis sectorials relacionats amb l’adaptació del sector agrari al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes; amb el desenvolupament de les eines i els instruments adequats de política agrària encaminats a l’alerta primerenca, a la gestió dels riscs i a l’augment de la capacitat de resposta davant els riscs climàtics; amb el desenvolupament d’un sistema de transferència i assessorament en l’àmbit de l’explotació que millori la resiliència i l’adaptació del sector agrari al canvi climàtic; amb l’assessorament, si escau, sobre l’adequació de projectes de normes i plans de l’Administració general de l’Estat, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels consells insulars referents a la mitigació dels efectes del canvi climàtic; amb l’assessorament al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), sempre que sigui necessari, per dissenyar i definir el sistema i les convocatòries d’ajudes d’emergència davant les adversitats climàtiques, i amb el disseny i la posada en marxa d’eines de política agrària, mesures i projectes per valorar els serveis ecosistèmics que proveeix el sector agrari.

La Comissió, que va fer la primera reunió preparatòria el passat mes de gener , estarà presidida pel conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i comptarà amb representants de la mateixa Conselleria, de l’IRFAP, dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, d’associacions i cooperatives agràries, de les DOP i les IGP, i de la Universitat de les Illes Balears, entre d’altres. A més, està previst crear un grup d’experts en matèria de canvi climàtic en el sector agrari integrat per un màxim de deu persones de l’àmbit científic o tècnic, investigadors o professionals de reconegut prestigi en el sector agrari.