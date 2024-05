El Govern repartirà 120.000 euros en ajudes per a entitats que lluiten en contra la LGTB-fòbia

La Conselleria de Famílies i Afers Socials ha convocat subvencions per a entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere amb l'objectiu d'eradicar la LGTBI-fòbia.

La convocatòria, que s'ha publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), té un import total de 120.000 euros. Segons ha assenyalat la Conselleria en una nota de premsa, les actuacions que poden rebre les ajudes s'han de dur a terme durant aquest any.

Entre els projectes es contemplen estratègies, instruments i materials d'entitats sense ànim de lucre que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI, així com activitats formatives en diversitat sexual i de gènere dirigides a professionals per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI-fòbia.

També poden rebre les ajudes accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, característiques i dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de la LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes.

Tenint en compte que aquestes entitats, en general, disposen de recursos econòmics molt limitats per afrontar els pagaments de les despeses, se'ls avançarà el 100 per cent de la subvenció. El termini de presentació de propostes finalitzarà el 18 de juny.