El Pi: «Som l’únic partit amb papereta pròpia i això demostra la importància que li donam a Europa»

El Pi-Proposta per les Illes Balears, PNV, Coalición Canaria i Geroa Bai han presentat la Coalició per una Europa Solidaria CEUS per a les eleccions europees del 9 de juny. El president d’El Pi, Tolo Gili, ha assegurat que «les Balears no ha tengut mai una veu pròpia i independent a Europa perquè els eurodiputats del PP, PSOE, VOX o Sumar fa temps que han demostrat que no miren per nosaltres».

«Per això és important tenir una veu balear a Europa, i per això agraïm el compromís dels partits que formam aquesta coalició que els diputats que treguem també seran diputats de les Illes i faran feina per les Balears. Seran les veus pròpies de les Illes Balears a les institucions europees», ha assenyalat el president.

Gili ha explicat que «en el seu moment, ja tenguérem una eurodiputada durant els darrers 5 anys i la nostra situació política no ens ha permès fer l’aposta que hauríem d’haver fet per Europa. I aquesta vegada no ens passarà. Tenim un candidat molt preparat, Jordi Prunés, i estarà molt damunt la coalició i els temes europeus. Farem feina junts perquè Europa s’acosti a les Balears», insisteix.

«I volem recordar que som l’únic partit que té una papereta pròpia, una papereta de les Illes, d’obediència balear… tota la resta de partits passen per llistes que depenen de Madrid. El primer balear que hi ha a les llistes europees és el nostre candidat, que és el número 4. I això demostra l’ajuda i el respecte dels partits que formam aquesta coalició i la importància que El Pi dona a les eleccions europees. Els grans problemes de les Balears passen per Europa, i nosaltres volem ser a Europa», ha apuntat.

Per la seva part, el candidat d’El Pi a les eleccions europees, Jordi Prunés, ha explicat que «a les Illes tenim problemes de saturació, tenim problemes d’habitatge, necessitam posar en marxa un agenda balear i implantar la transició energètica, i per això és necessari que Europa també s’impliqui i hi siguem presents. I quina millora manera que fer-ho acompanyat de partits que són referents per a nosaltres».