El PP insta el Ministeri de Defensa a dotar Mallorca d'una instal·lació permanent de la Unitat Militar d'Emergències

El grup del Partit Popular al Consell de Mallorca sol·licita dotar Mallorca d'una instal·lació permanent de la Unitat Militar d'Emergències (UME). Per això, presentaran una moció en el pròxim ple, 13 de juny, per a instar el Ministeri de Defensa a la instal·lació de la UME a l'illa.

La portaveu popular en la institució insular, Núria Riera, ha explicat que «disposar d'un destacament estable a les Balears va ser una reclamació aprovada tant en 2018 com 2023 en el Ple en aquesta mateixa institució, a més d'una Proposició no de Llei en el Parlament de les Illes Balears». Núria Riera ha criticat que «ni en el Consell ni en el Govern, presidits pel PSIB, es va fer cap passa per a aconseguir que això fos una realitat».

Riera ha demanat que la iniciativa «no es bloquegi o impedeixi per un tema polític, ja que suposa donar seguretat a tots els mallorquins i als habitants de les Illes Balears, que ara no disposen d'aquest recurs». A més, ha destacat que aquesta mesura «suposa millorar notablement el temps de resposta i l'eficàcia davant d'una catàstrofe com la que es va viure amb la torrentada de Sant Llorenç o l'incendi de la Serra de Tramuntana». La portaveu ha recordat que Mallorca és «l'illa amb major extensió geogràfica, i té més habitants».

Per a concloure, ha destacat «la increïble labor i professionalitat dels efectius de la Unitat Militar d'Emergències que se sacrifiquen en els moments crítics».