Vidal vota contra la reforma del codi penal sobre proxenetisme del PSOE perquè «criminalitza i desprotegeix les dones»

El diputat de Sumar Més al Congrés Vicenç Vidal, adscrit al Grup Plurinacional Sumar, ha anunciat aquest dimarts, que votarà en contra de la reforma del codi penal per prohibir el proxenetisme que ha portat a la cambra baixa el PSOE al ple d'aquesta setmana.

Vidal ha recordat que el text presentat pels socialistes, que ha qualificat de «cutre, poc treballat i sense consens», és una eina per «seguir criminalitzant i desprotegint les dones que exerceixen la prostitució» i ha subratllat que la proposta no aborda «les qüestions estructurals que afecten a les dones i que estan travessats per la pobresa, el racisme o la transfòbia».

El diputat Vidal ha defensat que «la millor forma de fer suport a les dones que exerceixen la prostitució és derogar la llei d’estrangeria i la llei mordassa» i evitar «mesures que, com s’ha demostrat a països europeus com Noruega, Irlanda o França, només comporta més precarietat, clandestinitat i indefensió per a les dones». El mallorquí, ha clos recordant que «prohibir no és abolir» i que cal que el PSOE «es prengui seriosament un fenomen de gran complexitat com és la prostitució».