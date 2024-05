Sumar porta dos candidats de les Balears a les eleccions europees

Aquest divendres, 24 de maig, comença la campanya per a les eleccions europees del 9 de juny i les Balears s'han fet un lloc a la llista de Sumar, que encapçala la candidata Estrella Galán.

Borja Crucelaegui, filòleg hispànic i professor de català en un institut públic de Palma, és un dels candidats de les Balears que forma part de la llista de Sumar junta a Juanjo Martínez, geògraf i coordinador d'Esquerra Unida de les Illes Balears. «Hem de millorar en drets laborals i per a això Sumar proposa crear un estatut europeu de treballadores i treballadors que inclogui un salari mínim europeu i redueixi la jornada laboral sense que el salari es vegi afectat», defensa Borja Crucelaegui.

«Necessitam transformar Europa, no hem de permetre que una gran quantitat de decisions rellevants es prenguin a Brussel·les a esquena de la majoria social, responent únicament als interessos de la gran capital internacional», afegeix Juanjo Martínez. «Requerim la presència de Sumar al Parlament Europeu per a defensar els interessos de classe i reivindicar l'estatus d'insularitat que les Illes Balears necessiten», conclou.

La coalició insisteix també en la necessitat d'un «Pacte Verd Europeu millorat que desenvolupi una política industrial climàtica i que potenciï les energies renovables i una reforma de la governança econòmica europea per a frenar el retorn de l'austeritat, democratitzant el Banc Central Europeu i afegint un impost sobre les fortunes dels mil milionaris per a acabar amb els paradisos fiscals. Sense oblidar-nos de blindar a escala europea el dret a l'avortament i els drets LGTBI+, per frenar, així, la involució que comporta l'avanç de les forces reaccionàries». Sumar Balears donarà el sus a la campanya amb una aferrada de cartells dijous, 23 de maig, a les 19.00 hores en la plaça Barcelona de Palma.