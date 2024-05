Unides Podem carrega contra el bipartidisme en matèria de turisme: «PP i PSOE s'assemblen molt, diuen coses que després no fan»

La representant d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha comparegut en roda de premsa per a pronunciar-se sobre el posicionament tant del PP com del PSOE en matèria turística i «la incongruència d'ambdues formacions entre discursos i fets».

La diputada considera que amb el canvi de posicionament del Partit Popular és «evident que està en una sortida estratègica amb la notícia que s'apunta a la turismofòbia, que tant ens apuntaven a nosaltres». «Reiteram les contradiccions amb la visita a Dubai, les legalitzacions en rústic i la futura activitat turística, la impossibilitat de perseguir el lloguer turístic il·legal...», ha apuntat. Malgrat això, Gómez no sols assenyala el PP, sinó que destaca la «similitud de Partit Popular i Partit Socialista en matèria turisme». Concretament, la diputada morada fa referència a «l'anunci d'ampliar el port de Palma per donar allotjament a grans iots», una decisió que ve del Ministeri de Transports en mans del PSOE.

«Què és això dins un context en què la societat ha dit que ja no volem més turisme?», destaca Gómez. A més, també s'ha referit a l'ampliació de l'aeroport de Menorca que «diuen no serà per noves rutes, però ja sabem com acaba, totes les ampliacions duen a noves rutes».

La representant morada manifesta que «no ens creiem ni al PP ni, dissortadament, al PSOE». En aquest sentit, Gómez apel·la als populars que «siguin honestos i si s'ho creuen que ho demostrin amb fets». «PP i PSOE s'assemblen molt amb això, diuen coses que no fan», ha assenyalat. En contraposició, la diputada Gómez fa valdre que «des d'Unides Podem tot el que hem dit que s'havia de fer hem intentat portar-ho endavant». «El bipartidisme es retroalimenta, tenen discursos diferents, però els fets els delaten a ambdós partits en tant que no són coherents», critica la parlamentària Gómez.