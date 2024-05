Podem fa una crida a «posar dempeus l'esquerra transformadora» que digui ben clar «no a l'OTAN»

La coordinadora de Podem a les Balears, Lucía Muñoz, ha cridat aquest dissabte a «posar dempeus l'esquerra transformadora» que digui «alt i clar no a la guerra, no a l'OTAN» amb les eleccions europees del 9 de juny.



Muñoz ha oferit una roda de premsa al migdia en la seu del partit a Palma, on ha centrat bona part del seu discurs a denunciar la «complicitat amb el genocidi» de Palestina. «El que està passant a Palestina no va començar el 7 d'octubre, ja van 76 anys de Nakba, d'agressió colonial, d'apartheid i neteja ètnica», ha protestat Muñoz, expressant el seu suport a l'acte organitzat per Mallorca per Palestina a la platja de Can Pere Antoni.



Acompanyada del portaveu i secretari de societat civil del partit, Jesús Jurado, i el secretari d'organització, Iván Sevillano, Muñoz ha insistit que «Israel no és un estat amic, sinó un règim colonial criminal», fet que Podem vol tenir molt present en la convocatòria electoral europea: «Perquè sabem qui paguen i moren en els conflictes bèl·lics i no són els grans senyors de la guerra que volen manar sense presentar-se a les eleccions».



Límits al turisme



Des de Podem Balears han assegurat que estan preparats per a afrontar «una campanya electoral amb força, amb una direcció política que assumeix la direcció de campanya aquestes setmanes, i una base militant, simpatitzant, d'inscrits que és plenament conscient de la seva implicació».



En aquest context, Muñoz ha avisat que a les eleccions del 9 de juny també es juguen «posar-li límits al turisme» i «parar-los els peus als hotelers». En concret, el partit continua defensant una limitació de compra d'habitatge a no residents així com prohibir els jets privats, limitar l'arribada de creuers i cotxes de lloguer. «Per això hem de portar Irene Montero a Europa. Perquè només Podem ha demostrat batallar fins al final», ha assegurat Muñoz.



En aquest context, Muñoz ha expressat la seva preocupació per «tenir a Espanya un Govern que no governa i a les Balears a una presidenta que només treballa de comercial del sector hoteler i immobiliari». En aquesta línia, ha suggerit que els governs estatal i autonòmic «s'assemblen molt més del que volen reconèixer». «El bipartidisme lluita amb força per recuperar el poder que va perdre gràcies al 15M», ha conclòs.