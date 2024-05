Prunés (El Pi): «Farem que Europa ens ajudi a resoldre els problemes de les Balears»

El candidat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears a les eleccions europees del 9 de juny, Jordi Prunés, ha presentat aquest divendres les persones del partit que l'acompanyaran en la campanya electoral. «Són un grup de persones joves, amb experiència política i amb ganes de banyar-se per fer que Europa es banyi per resoldre els reptes de les Illes Balears», ha explicat.



Sota el lema 'Que Europa es banyi', Prunés ha recordat que molts d'assumptes com la saturació, la manca d'habitatge, la transició energètica o els desavantatges per la insularitat venen marcats per Europa i és al Parlament Europeu on es poden marcar les directrius per resoldre aquests problemes.



«Estam saturats i necessitam aturar aquesta massificació a les nostres illes. És impossible accedir a un habitatge, la nostra economia està condicionada per la insularitat i Europa ha de ser conscient de la nostra realitat i ens ha d'ajudar», ha assegurat el candidat.



Neus Serra, actual Secretària General de la FELIB; Gloria Ferrari, candidata d'El Pi a Inca, i Josep Marquet, regidor de la formació a Pollença, acompanyen a Prunés en els llocs de sortida. La nova presidenta d'El Pi Sa Pobla, Susana Rodríguez, i la regidora de cultura de Porreres, Maria Antònia Melià, també van a la llista.



Joan Torres i Antoni Bosch, són la representació per Eivissa i Menorca, respectivament. Per altra banda, Antònia Salas, Llorenç Sastre, Isabel Jaume i Biel Quetglas, de Joves per les Illes, també s'inclouen en la llista. Tanquen la candidatura el manacorí Tomeu Gomila i la presidenta d'El Pi Palma, Catalina Barcelò.



«El més important és fer entendre a la gent que Europa té un paper fonamental en les polítiques que es duen a terme a les nostres illes i és fonamental que es banyi per actuar contra la saturació, la falta d'habitatge o la millora de les polítiques agràries, desplegant una agenda específica per a les illes», ha sentenciat Prunés.