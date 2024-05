Alzamora (MÉS): «Mai no podran amagar els colors de la diversitat, Mallorca és diversa i plural»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest divendres que el president de la institució hagi vetat la col·locació de la bandera de l'arc de Sant Martí amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. La formació havia registrat una sol·licitud instant a penjar la bandera en senyal de suport i reivindicació i amb la intenció de «visibilitzar la lluita del col·lectiu LGTBI+ a la nostra societat i a tot el món, i contribueixin a erradicar la discriminació i l'estigmatització». La petició s'havia produït coincidint amb la crema intencionada d'una bandera LGTBI a l'institut de Muro.



Segons Alzamora, «la passivitat del PP davant determinats discursos no sorprèn. Sempre han anat a la contra de qualsevol avanç en drets socials. Es van oposar a la Llei del divorci, a la de l'Avortament i també en contra del Matrimoni Igualitari». Sobre aquest cas en concret, el portaveu ecosobiranista ha assegurat que «hi ha silencis que són còmplices; i ho són per inacció davant l'homofòbia o el racisme». Alzamora ha afegit que aquest discurs de l'odi «destrueix les persones i segresta les voluntats».



Amb tot, Alzamora ha remarcat que «per molt que Galmés i els seus socis d'extrema dreta ho intenti mai no podrà amagar els colors de la diversitat. Mallorca és diversa i plural». De fet, i de manera simbòlica els quatre consellers de MÉS han desplegat les banderes LGTBI i Trans al pati del Consell com a mostra de suport al col·lectiu i en senyal de condemna a la negativa del president insular de no col·locar l'emblema a la façana principal. «Ara i sempre ens trobaran lluitant per la igualtat, la tolerància i la llibertat», ha assegurat. Jaume Alzamora també ha lamentat que el PP hagi fet seu el discurs de l'extrema dreta. «Ens preocupa molt aquesta deriva del PP. Pensen i actuen com els seus socis», ha conclòs.