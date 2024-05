El Parlament demana al Govern i al Govern espanyol equiparar el plus d'insularitat dels docents amb el de les Canàries

El Parlament ha aprovat una Proposició no de Llei (PNL) per a sol·licitar al Govern i al Govern espanyol que equiparin el plus d'insularitat que cobren els funcionaris de les Balears, i específicament el dels docents, amb el de les Canàries.

Aquesta iniciativa s'ha debatut aquest dijous a la Comissió d'Educació i Universitats a proposta del PP i s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups parlamentaris.

La diputada del PP Ana Isabel Curtó ha defensat la necessitat d'«equiparar el personal docent amb el de la resta d'Espanya, per evitar injustícies per la insularitat».

«L'equiparació del plus d'insularitat dels docents de les Balears amb el de les Canàries és coherent amb els principis d'equitat i de reconeixement de les particularitats geogràfiques i socioeconòmiques de les regions insulars espanyoles», ha argumentat.

En aquest sentit, ha apuntat que mentre que el complement d'indemnització per residència a Mallorca és de 100 euros i a les Pitiüses de 113 euros, a les Canàries és de 623 euros ia Ceuta de 1.025 euros.