MÉS vol que el Consell no accepti les demandes de l'empresa concessionària del túnel de Sóller

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha instat el pacte PP-VOX a defensar l'interès general i els informes dels quals disposa la institució insular i que avalen la quantitat ja pagada pel rescat del túnel de Sóller.

Segons Alzamora, el rescat del túnel de Sóller per part del Consell l'any 2017 es va realitzar amb tots els informes tècnics favorables. De fet, tal com consta a l'expedient administratiu, l'acord del Consell disposava dels informes favorables tant de la Secretaria General del Consell de Mallorca com del Consell Consultiu. El mateix expedient incorpora una compensació econòmica (ja satisfeta i no qüestionada per la darrera sentència.) Precisament per això, Alzamora ha exigit al conseller de Territori no acceptar les demandes econòmiques de l'empresa i defensar el preu pagat inicialment. «Ni és ètic ni molt menys legal».

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha remarcat que cap de les dues sentències dictades fins ara qüestiona la indemnització econòmica. «Ens preocupa que el PP actuï una vegada més en defensa de l'empresa concessionària que no en defensa de la ciutadania». Així ha recordat els vincles del PP amb la construcció del túnel lligada a la corrupció, fet que el tribunal ha obviat. «Pot ser els vincles de l'empresa concessionària amb el PP expliquin les declaracions del conseller Rubio donant per fetes indemnitzacions milionàries sense cap negociació». El portaveu de MÉS també ha lamentat que el PP critiqués el rescat resca i que en canvi amaguin que durant anys el Consell de Mallorca ha hagut d'assumir la fórmula de les «carreteres a la mallorquina» ideades per Maria Antònia Munar quan el PP era el responsable de carreteres durant aquells anys. En aquest sentit, Alzamora ha recordat que el Consell paga cada any entre 11 i 15 milions d'euros a la concessionària de la carretera de Manacor; «una obra pressupostada en 145 i per la qual en pagarem prop de 600. Els usuaris no paguen, però ho fa el Consell. Perquè si havien de pagar els que anaven a Sóller?».

Jaume Alzamora ha remarcat que mentre el rescat del túnel ha suposat un benefici per a la ciutadania, la seva construcció va estar envoltada per la corrupció, tal com consta en una sentència judicial que tot i que no condemna ningú, per haver prescrit els delictes, si incrimina directament a diferents càrrecs del PP «El rescat del túnel de Sóller ha costat manco que les carreteres a la mallorquina ideades per Munar i el PP. Manco doblers i sense que ningú es fes ric robant als ciutadans».

Finalment, des de MÉS per Mallorca han reclamat al govern insular que no plantegi recuperar el peatge. «El pacte PP-Vox no pot fer servir la sentència per a recuperar les fórmules del passat; revertir la concessió, no només atenia una demanda històrica sinó que posava fi a un abús envers els usuaris. El túnel de Sóller era, fins al moment del seu rescat, el més car de l'Estat per quilòmetre», ha conclòs Alzamora.