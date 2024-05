MÉS per Palma: «Els ciutadans de Palma tornaran a pagar pel cas de Son Espases»

Aquest dimecres, la portaveu del govern municipal, Mercedes Celeste, va relacionar el Nou Pla General amb la devolució d’un depòsit de cinc milions d'euros als propietaris d’uns solars situats devora l’Hipòdrom de Son Pardo. «Una informació que va ser distorsionada de forma intencionada per part de la regidora i que no té res a veure amb els fets», denuncia MÉS per Palma.

En realitat, l’origen del pagament del depòsit que ara s’ha de retornar prové d’un avançament que el PP de Catalina Cirer va demanar als propietaris dels terrenys de Son Pardo. La intenció de Cirer era disposar d’aquests doblers per pagar el solar de l’Hospital de Son Espases. «Un fet del tot insòlit i irregular, ja que un pagament per aprofitament dels terrenys s’acostuma a fer una vegada se n’ha aprovat el Pla Parcial», assenyalen.

«Al final, es demostra que si el PP no hagués demanat aquest avançament i hagués seguit el procés habitual, aquest doblers mai s’haurien ingressat i ara no s’haurien de retornar. Per tant, el Partit Popular va negociar de forma totalment irresponsable l’avançament d’aquest depòsit abans de l’aprovació del Pla Especial», remarca MÉS per Palma.

El més greu, per al partit, és que amb la compra d’aquest solar «va començar un dels casos de corrupció més importants de les Illes Balears, com a resultat del qual un president del Govern del PP va ser condemnat a presó. Un capítol que va ser molt costós per a les butxaques dels ciutadans i que, a hores d’ara, encara seguim pagant. Queda demostrat així que cada vegada que el PP toca les institucions els ciutadans acaben pagant molt cares les conseqüències».

Cal recordar que, posteriorment, el Departament de Recursos Hídrics del Govern va canviar la delimitació del Pla Inundable, la qual cosa va paralitzar la tramitació del Pla Parcial dels terrenys de Son Pardo, que es trobava en un estat molt avançat. «El canvi ocasionat ha comportat, lògicament, que ara els propietaris reclamin el retorn d’aquests doblers, avançats en el seu moment a demanda del PP», expliquen.

Finalment, destaquen que Mercedes Celeste «no va explicar que, en un futur, aquest import, corresponent al depòsit avançat en concepte d’aprofitament, es podria recuperar una vegada l’Ajuntament aprovi el nou Pla Parcial. Per tant, la formació exigeix al Partit Popular que faci feina i que deixi de governar a base d’excuses i mentides».

MÉS per Palma considera molt greus aquests fets. La formació afirma que no es pot tolerar que càrrecs amb responsabilitat de govern de tanta transcendència, com Mercedes Celeste, «utilitzin la seva posició per mentir i desinformar. O bé Celeste no sabia del que parlava, o bé mentia obertament. En qualsevol cas, això la desacredita com a portaveu del govern municipal».