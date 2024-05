El Parlament aprova una proposició perquè els espais naturals de les Balears en mans del Ministeri de Defensa passin a ser públics

El Parlament ha aprovat per unanimitat la Proposició no de Llei que MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem varen presentar atenent la pública demanda del GOB Mallorca perquè els espais naturals de les Illes Balears que actualment es troben en mans del Ministeri espanyol de Defensa passin a ser públics i evitar així la seva desafectació i venda al mercat immobiliari.

La Proposició no de Llei de MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem aprovada per unanimitat per la Comissió d’Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l’Aigua del Parlament insta el Govern de l’Estat a paralitzar immediatament l’oferta i possible venda d’espais naturals de l’arxipèlag que hagin estat desafectats pel Ministeri de Defensa i a promoure un acord de cessió del Ministeri de Defensa cap al Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), de les propietats desafectades a les Illes Balears i que tenguin valor mediambiental rellevants.

A més, la proposició insta el Govern espanyol a impulsar un acord entre el MITECO i l’administració competent en matèria d’espais naturals per a la gestió d’aquests espais, així com a dotar-los d’instruments d’ordenació i gestió que possibilitin la recuperació i conservació dels valors naturals i alhora l’ús públic sostenible.

Cal recordar que el 2013 s’elaborà la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREDIDEF), amb l’objectiu de racionalitzar i reduir la important despesa que comporta el manteniment d’aquestes instal·lacions i terrenys que avui ja no tenen interès militar. El PREDIDEF preveu la desafectació de part d’aquest patrimoni i la posada a disposició de l’INVIED (Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa) per tal d’oferir-lo en el mercat immobiliari.

Actualment, el Ministeri de Defensa és propietari d’un nombre important d’instal·lacions a les Illes Balears de gran valor ambiental, algunes d’elles encara són utilitzades per Defensa mentre altres han deixat de tenir interès militar i han estat gairebé abandonades, fent-s'hi únicament una vigilància i manteniment mínims.