PP i VOX també xoquen al Consell de Mallorca: els neofeixistes abandonen un acte oficial perquè no sortien a una foto

Tot i que a ambdós, com a mínim, els sona allò de «la família és el més important», el PP i VOX al Consell de Mallorca han demostrat allò que és vertaderament important per a ells. Tota la narrativa dels «problemes que preocupen la ciutadania» ha tornat a enfonsar-se: allò vertaderament important és sortir a la foto.

I els representants de VOX s'han enfurismat i han abandonat un acte oficial del Consell perquè han considerat, oh sorpresa!, que hi ha hagut «utilització política» d'un acte organitzat en la institució insular amb motiu del Dia de la Família i perquè no han sortit a la foto del desplegament d'una banderola: «no podem acceptar que, en el moment de desplegar la banderola i de llegir el manifest, cap membre de VOX ocupi un lloc central», ha plorinyat la consellera neofeixista, Pilar Amate.

Aquest dimecres el Consell de Mallorca ha celebrat per primera vegada el Dia Internacional de les Famílies, que es commemora cada any el 15 de maig. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha penjat la banderola i ha destacat el paper fonamental de les famílies que «són el pilar sobre el qual se sustenten les persones, des de la seva infantesa fins a l'edat adulta, per dur a terme el seu projecte de vida».