El Pi: «És una llàstima que els partits propis de Catalunya hagin perdut el suport majoritari»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, assegura que «aquests resultats no són uns bons resultats per a Catalunya». Així s’ha manifestat el president de la formació sobre el resultat de les eleccions catalanes on el PSC, liderat per Salvador Illa, ha estat la força més votada. «Nosaltres pensam que han de ser els partits propis de la terra els que han de tenir més pes i siguin els que governin a les seves comunitats», insisteix.

Gili, a més, ha assegurat que el «show» que va muntar Pedro Sánchez just a l’inici de la campanya de les eleccions catalanes «ha tengut efecte»: «Tota la comèdia que va fer durant aquells 5 dies de reflexió al final s’ha vist clar que era per millorar els resultats a Catalunya i l’ha ajudat. Ara és el partit més votat». «És una llàstima que les propostes polítiques passin a un segon pla i el show mediàtic sigui més important», assenyala.

«Tant PSOE com PP ens estan duent al show, a la polarització dels extrems, al blanc o negre… amb la intenció d’esborrar del mapa les opcions pròpies de cada comunitat. Volen esborrar-les i enforcar-ho tot en clau estatal», explica el president. Gili remarca que «és una llàstima que una comunitat on tradicionalment els partits propis tenien un suport majoritari l’hagin perdut». «Podem estar més o menys d’acord amb el procés que han duit a Catalunya», insisteix Gili, «però pensam que les comunitats que estan governades pels partits de la seva terra estan millor governades», ha sentenciat el president de la formació.