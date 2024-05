MÉS per Palma torna a reclamar mesures contra la massificació turística davant «el gir miraculós del PP»

Davant el «gir radical» de discurs del Partit Popular en matèria turística, els regidors de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras i Kika Coll, han comparegut davant els mitjans per a tornar a proposar, una vegada més, mesures contra la massificació turística.

Segons Contreras, «en vista del quasi miraculós canvi de discurs del Govern de les IIles Balears i de la seva presidenta Marga Prohens, des de MÉS per Palma tornam a proposar una sèrie de mesures, ja presentades amb anterioritat en aquesta legislatura, perquè el PP de Palma pugui canviar el seu sentit del vot i seguir la nova línia política que, de forma sorprenent, marca la seva líder».

En aquest sentit, Contreras ha presentat una sèrie de propostes que van en consonància amb allò que MÉS per Palma i MÉS per Mallorca defensen des de fa anys per a assegurar el futur per als ciutadans, tant des del punt de vista econòmic com mediambiental. «Mentre Jaime Martínez, en tots els seus discursos, només deia que volia més i més turistes a Palma, i el PSOE mirava cap a un altre costat, MÉS per Palma hem estat l’única formació que els darrers anys hem parlat obertament del necessari decreixement turístic», assenyalen. «Per tant, donam l’enhorabona al Partit Popular per haver-se sumat a les mesures que ha criticat de forma contundent els darrers anys». Per tot això, des de MÉS per Palma tornarem a presentar al ple del mes de maig les mateixes mesures que Jaime Martínez ha votat en contra els darrers mesos i que ara el PP de Prohens defensa», expliquen.

Així, MÉS per Palma tornarà a insistir en la regulació de l’arribada de creuers i la necessitat de la seva reducció seguint criteris de sostenibilitat ambiental, segons Contreras «una mesura que ara el PP balear defensa i que proposàrem al ple d’octubre, i que va tenir el vot en contra de Jaime Martínez». «De la mateixa manera, reiterarem la necessitat de regular els cotxes de lloguer, de comprometre l’Ajuntament contra l’ampliació de l’aeroport o de treballar per un model turístic basat en la disminució de visitants i en la reducció de la petjada ambiental, mesures a les quals el PP també ha votat en contra els plens de març i octubre, respectivament», remarquen. Finalment, la formació exigirà que l’Ajuntament de Palma deixi d’invertir en promoció turística: «El Partit Popular ha de ser coherent. No pot parlar de límits al turisme mentre els seus càrrecs van pel món subvencionats amb doblers públics amb l’objectiu d’atreure més turistes. Ja veurem quina serà la resposta del PP i del batle Martínez davant tot això».

Contreras ha declarat, a més, que «en realitat, el canvi de guió del PP posa de manifest la seva falta de projecte i la seva por de la resposta social. El Partit Popular no té cap estratègia ni cap pla per a les Illes Balears, per a Mallorca, i molt menys per Palma. Només des de la por de les mobilitzacions d’una població farta del model que la dreta sempre ha defensat es pot entendre aquesta operació estètica i mediàtica. I mai des de la por es pot construir res bo per a la majoria social de Mallorca i de Palma».

«Totes les mesures que nosaltres, des de MÉS per Palma, hem anat defensant en solitari durant aquest darrer any han estat rebutjades pel binomi PP-VOX. I ara que la ciutadania comença a donar signes clars de cansament pretenen fer-nos creure que estan disposats a aplicar polítiques que lluitin contra la massificació i contra totes aquelles coses que ens compliquen la vida, quan estan fent tot el contrari. Basta mirar les polítiques que impulsa Jaime Martínez a Palma per veure que el Partit Popular l’únic que fa és vendre fum», expliquen.

«La política és fer i no tant prometre. Com es poden pensar que amb una roda de premsa i una posada en escena artificial es pot enganar la gent? Qui pot pensar que, de sobte, el PP ha vist la llum i ha deixat de ser el Partit del ciment, de les requalificacions, dels creuers fora límits i de l’ampliació de l’aeroport? El mateix PP que vol fer un megamuseu per a turistes, que suprimeix parades de l’EMT per destinar-les a autocars discrecionals o que només surt dels seus despatxos per reunir-se amb AENA o amb els grans touroperadors a Berlín o Madrid. A qui pretenen enganar? per favor, és hora de tractar la gent amb respecte i de deixar d’insultar la seva intel·ligència», ha conclòs Contreras.