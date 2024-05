El Consell d’Eivissa eleva al Parlament la proposta per a regular l’entrada de vehicles a l’illa

El ple del Consell d’Eivissa ha aprovat, en sessió extraordinària i urgent, elevar al Parlament la proposició de llei de control de l'entrada de vehicles a l’illa d’Eivissa per a la «sostenibilitat turística».

El president del Consell, Vicent Marí, ha exposat que aquesta iniciativa legislativa és «fruit de molts mesos de feina, reunions, consultes i estudis que avalen amb dades la necessitat de prendre mesures per a determinats mesos de l’any». El president ha recordat que aquest procés s’inicià en 2020 i va començar el seu camí formalment en maig de 2022 en el si del Consell d’Alcaldes i que va propiciar que, per primera vegada, es realitzi una feina prèvia «clau per arribar a aquest punt, amb una proposta seriosa, treballada i que compta amb el suport de la majoria social de la ciutadania eivissenca». En aquest sentit, Marí ha volgut enviar especialment un agraïment «a totes les persones, entitats i administracions que han participat en les diverses fases de la redacció d’aquesta proposta legislativa».

Vicent Marí ha explicat que aquesta proposta «pionera» representa un «objectiu comú que ha d’estar per damunt de tots els altres» i que en aquest cas és «ordenar l’afluència turística amb mesures que millorin l’entorn, la qualitat de vida de la població i la preservació de la imatge i sostenibilitat de l’illa d’Eivissa». Així, el president ha justificat la necessitat de redactar aquesta proposta en els «estudis que assenyalen que a l’illa d’Eivissa entre 2001 i 2022 s’ha quadruplicat el nombre de vehicles arribats a l’illa passat de 51.000 en 2001 a casi 207.000 en 2022», igualment, segons dades d’Autoritat Portuària, en 2019 varen entrar 28.923 vehicles els mesos de juliol i agost. En 2023, els cotxes que entraren en juliol i agost superà els 48.000.

Així, el president ha explicat que aquesta llei compta amb 22 articles, cinc disposicions addicionals, tres disposicions finals i una disposició derogatòria única referides a normes de igual o inferior a aquesta llei. En el primer capítol s’exposen mesures específiques referides a la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica de l’illa amb mesures per a la regulació de fluxos turístics i de mobilitat sostenible basada en els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i de no discriminació. En el capítol 2 es regulen els períodes i les limitacions de l’entrada i s’inclou un règim d’excepcions per a preveure situacions diferencials, i s’incorporen excepcions específiques per a garantir la mobilitat entre les illes d’Eivissa i de Formentera; per altra banda es faculta el Consell Insular d’Eivissa a crear un distintiu, si així es contempla al reglament, que permeti identificar els vehicles exceptuats d’aquesta limitació. Pel que fa el sostre de vehicles, serà el Consell Insular qui el fixarà de manera anual o cada dos anys. En el Capítol 3 la Llei preveu un pla d’acció per a la sostenibilitat de l’illa d’Eivissa, que contemplarà accions concretes i mesurables per a arribar als objectius d’aquesta llei, així com mesures per promoure l’ús del transport públic. En els seus darrers articles, la proposta inclou un règim sancionador en cas d’incompliment de les mesures assenyalades a aquesta llei.

El president ha detallat que «ara aquesta proposta s’eleva al Parlament, però avui ja donam una passa molt important camí a un objectiu que és comú per tots». En aquest sentit el president ha volgut agrair a Unides Podem i al Partit Socialista les seves esmenes «que han estat parcialment incorporades per tal d’arribar a un text amb el màxim consens possible». Tot seguit el president ha ofert als grups poder triar per consens els representats que defensaran la presa en consideració d’aquesta llei.

Presència dels batles

El president Vicent Marí ha volgut agrair la presència de tots els batles de l’illa d’Eivissa, així com d’altres representants institucionals assegurant que «és la demostració de la importància i el compromís de totes les institucions amb l’aprovació d’aquesta Llei».