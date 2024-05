MÉS reclama al Govern la creació de places públiques 0-3 suficients

MÉS per Mallorca ha reclamat al Govern la creació de places públiques suficients per a l'etapa 0-3. Durant la sessió de control a l'executiu del ple del Parlament d'aquest dimarts, la diputada ecosobiranista, Maria Ramon, ha denunciat l'anunciada gratuïtat per part del PP no s'estigui produint i ha reclamat també la creació de centres 0-6, la consideració de personal docent de la Conselleria d'Educació a totes les persones treballadores de l'etapa, personal per atendre necessitats educatives especials i la reducció de les ràtios.

«El PP va anunciar la gratuïtat de l'etapa 0-3, però més enllà d'una promesa electoral fa falta mirada llarga i planificació», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, durant la seva interpel·lació al conseller d'Educació durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament d'aquest dimarts. En aquest sentit, Ramon ha denunciat que s'estigui augmentant l'oferta concertada i privada, en detriment de la pública, que s'estiguin subvencionant centres que segreguen per gènere, que tot i l'anunciada gratuïtat per part del PP només ho siguin 4 hores i que, en conseqüència, el 40% del cost hagi de ser assumit per famílies i ajuntaments. A més, Ramon, ha recordat també que s'han augmentat les ràtios i que això afecta la qualitat de l'educació rebuda pels infants i a les condicions laborals de qui fa feina a l'etapa.

«Senyor conseller, augmenti places públiques, incloent-hi la creació de centres 0-6 anys, assumeixi la competència i consideri com a personal docent de la Conselleria d'Educació totes les persones treballadores dels centres educatius de 0-6», ha reclamat la diputada de MÉS per Mallorca, «incorpori també personal propi de centre per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials i baixi ràtios, adaptant-les a les recomanacions de la Xarxa Europea d'Atenció a la Infància», ha afegit Ramon. «Només així tendrem universalització de l'etapa 0-3, qualitat i condicions laborals dignes de qui hi fa feina», ha conclòs.