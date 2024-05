MÉS insta el Consell a denunciar davant la Fiscalia el camp de polo il·legal de Campos

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha instat el departament de Territori a denunciar davant la Fiscalia el camp de polo de Campos davant les evidències que ha continuat amb la seva activitat, tot i estar completament prohibida en sòl rústic. De fet, Alzamora ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) ja va desestimar el recurs presentat pel propietari i promotor dels dos camps de polo, i per tant l'ordre de suspensió dictada per l'Agència per a la Defensa del Territori continua vigent.

De fet, Alzamora ha remarcat que les imatges difoses per IB3 Televisió el passat cap de setmana constaten que no s'està respectant l'ordre de suspensió, i en conseqüència el Consell està obligat a aplicar l'article 187.6 c) de la LUIB, és a dir, «comunicació de l'incompliment al Ministeri fiscal a aquest efecte d'exigir la responsabilitat penal que correspongui». A més, el portaveu ecosobiranista ha insistit també en el fet que el camp de polo podria estar incorrent en un delicte de desobediència a l'autoritat, tal com disposa l'article 150.4 de la LOUS. I això, ha dit, també obligaria a acudir davant la Fiscalia.

En aquest sentit, Jaume Alzamora, qui ha visitat els voltants del camp de polo acompanyat per la portaveu municipal de MÉS per Campos, Anabel Riveras, ha assegurat que l'obertura d'un expedient per part del Consell és «del tot insuficient». Així les coses, el portaveu insular de la formació ha instat el Consell a «fer una passa més, acudir als tribunals i fer complir la llei. Llorenç Galmés no pot mirar a un altre costat davant tantes evidències. Cal actuar».

Durant la visita a Campos, Alzamora ha lamentat que «una vegada més aquest municipi governat des de fa dècades pel PP torna a veure's implicat en un cas d'il·legalitats urbanístiques». És per això que ha demanat explicacions no només al Consell sinó als responsables municipals. De fet, Alzamora ha insistit que a més de les infraccions comeses, pràctica del polo va lligada a un consum exagerat d'aigua pel manteniment dels camps: «En una situació d'alerta per manca d'aigua no podem permetre que es malbarati ni una sola gota i més en el cas de Campos que presenta fuites d'aigua a la seva xarxa d'un 68 %, segons dades del mateix Govern».

De manera paral·lela, a la petició d'acudir a la Fiscalia, el portaveu de MÉS ja ha registrat tot un seguit de preguntes per tal d'esclarir si el Consell de Mallorca tenia coneixement dels fets abans de la publicació de les imatges i si s'havia pres alguna decisió al respecte: «Tenim la impressió que com en el cas de l'agroturisme il·legal del director de Transparència en aquest cas s'ha actuat una vegada el cas ha saltat als mitjans de comunicació».

Aquest camp de polo es troba al municipi de Campos, just devora Es Trenc. L'Agència de Defensa del Territori el va precintar l'any 2017, perquè s'hi feien competicions sense permís.