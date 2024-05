El PSOE Menorca i Més per Menorca demanen la compareixença d'Adolfo Vilafranca perquè expliqui el cas del contracte il·legal

El PSOE Menorca i Més per Menorca han presentat conjuntament una sol·licitud de compareixença del president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, per al proper plenari per tal que doni les explicacions necessàries sobre el contracte menor que es va donar de forma irregular a un càrrec de confiança de VOX. A més, també demanen el cessament del Director Insular d'Educació, Cultura i Patrimoni, Santiago Reurer, el qual va autoritzar a consciència aquesta contractació.

Malgrat que l'afectat, Miquel Tutzó, hagués renunciat al contracte menor per la seva incompatibilitat amb el càrrec de personal eventual, dies després de la denúncia i advertència per part de Més per Menorca d'aquest fet, ambdós grups lamenten que aquesta decisió hagi estat motivada per la pressió que la situació ha causat: «De fet, no es pot obviar el fet que aquesta contractació il·legal hagi tingut lloc en l'administració pública, una conducta que mai no s'ha de tolerar ni acceptar».

En aquest sentit, des del PSOE i Més consideren fonamental que el president del Consell faci una compareixença pública per a explicar tots els detalls d'aquesta contractació i aclareixi els dubtes que hi ha entorn a la mateixa: «Els menorquins i menorquines mereixen conèixer els motius pels quals es va dur a terme i quines mesures està prenent la institució per evitar que situacions similars es puguin repetir. Cal recordar que les accions que es fan a esquenes de la legalitat no poden tenir cabuda en les institucions».

Amb tot, els grups polítics a l'oposició reiteren la importància que Adolfo Vilafranca «assumeixi, d'una vegada per totes, la seva responsabilitat i ofereixi, amb transparència i claredat, una resposta coherent i convinvent amb la situació». I fan una última advertència: «si la il·legalitat és la via del PP per comprar els vots de VOX, no trobaran mai en el camí del consens a PSOE Menorca i Més per Menorca, els quals seguiran vetllant pel compliment dels valors de la transparència i la democràcia».