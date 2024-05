Podem sol·licita els «suposats informes» que sustenten la decisió d'atorgar el títol de «reial» a l''Acadèmi de sa Llengo Baléà'

Podem ha registrat una sol·licitud al Congrés espanyol demanant els informes que la Casa Reial espanyola diu que té i en els quals diuen haver basat la decisió de donar el títol de «reial» a l''Acadèmi de sa Llengo Baléà'.

Per a Podem, aquesta decisió, que Muñoz ha qualificat de «lamentable», «no se sosté sobre cap argument històric o científic» i ha «exigit transparència a la Casa Reial». A més, la coordinadora morada ha lamentat que «una institució rància i antidemocràtica que no ha votat ningú, es posi del costat de la ultradreta». Muñoz ha carregat contra la figura del Rei que, en les seves paraules, «hauria d'abstenir-se de fer política». «Malauradament ja va demostrar nombroses vegades la seva irresponsabilitat i la seva voluntat de polititzar el seu càrrec sempre del costat de les faccions més ultres del país», ha continuat Muñoz.

La representant de Podem ha continuat declarant que «ja tenim suficient amb haver d'aguantar una monarquia en ple segle XXI com perquè damunt sigui incapaç de mantenir la neutralitat que exigeix el seu càrrec». «En aquest cas, a més, ha donat ales als discursos de VOX que ara vol continuar la seva guerra oberta contra el català atacant el nostre Estatut», ha lamentat la coordinadora morada. En aquesta línia, Muñoz ha volgut mostrar la defensa del seu partit «de l'Estatut i les institucions lingüístiques que veritablement investiguen, preserven i fan una feina de promoció i dinamització de la cultura i la llengua» i ha assegurat que «el consens de les Illes és clar, estimem la nostra llengua i la nostra cultura».

Per això, Muñoz ha fet també «una crida a la mobilització i a la participació massiva en la Diada per la Llengua convocada per l'Obra Cultural Balear per a aquest diumenge, 5 de maig, a la plaça Major de Palma, on arribarà la flama del Correllengua». «Cridem juntes «Sí a la llengua» i diguem-li al Rei, a Prohens i a VOX que la nostra llengua i la nostra cultura no es toquen», ha finalitzat.