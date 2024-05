El Consell decideix retallar un 25% l'ajuda a Joves de Mallorca per la Llengua mentre aquests celebren un Correllengua històric

La subvenció nominativa del Consell de Mallorca en favor de Joves de Mallorca per la Llengua en aquest 2024 es retalla un 25%, segons s'ha donat a conèixer aquest dijous.

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha lamentat la «deriva catalanòfoba» del Consell de Mallorca i ha denunciat la nova retallada en política lingüística. En concret, el portaveu ecosobiranista a la institució insular ha criticat aquesta reducció de l'ajuda. Així, Alzamora ha assenyalat que el pacte PP-VOX ha decidit davallar de 60.000 a 45.000 euros els ajuts a aquest col·lectiu que, entre d’altres organitza el popular Correllengua, que es du a terme aquests dies, per primer pic, a totes les Illes Balears.

De fet, el portaveu insular de MÉS ha emfatitzat en què la minva de les ajudes s’ha aprovat aquest dijous a la comissió informativa coincidint amb l’inici de la popular cursa en favor de la llengua catalana que recorre els diferents municipis de Mallorca. «Fer coincidir la retallada amb aquest acte suposa tota una declaració d’intencions», ha assegurat.

«Aquesta minva de suport institucional a la llengua catalana se suma a la reducció en més d’un 60 % de la partida destinada a política lingüística. En concret, el pressupost del Consell d’enguany contempla una retallada del 60,4% en el servei de Normalització Lingüística, que ha passat de tenir 2,3 milions d'euros a 939.954 euros, 1,4 milions menys», han apuntat.

En aquest context, Alzamora ha explicat que el president Galmés «ha cedit novament davant els seus socis. Amb aquesta retallada queda clar que Galmés és captiu i ostatge de les voluntats i desitjos dels seus socis de govern, que són els qui en realitat marquen les pautes de l'acció política d’aquesta del Consell».

Per la seva banda, la portaveu del PSIB, Catalina Cladera, ha afirmat que «lamentablement es van complint les amenaces de VOX, que el PP accepta dòcilment, d'anar limitant aquestes ajudes a les entitats que defensen la llengua i la cultura, i ara ha tocat als Joves per la Llengua». En la tramitació dels pressupostos d'enguany, el grup d'extrema dreta va afirmar que el seu objectiu polític és deixar a zero totes les ajudes que reben aquest tipus d'entitats que fomenten i protegeixen la llengua catalana, de cara al pressupost de 2025.

El PSIB ha remarcat que «no ens quedarem de braços plegats cap al desmantellament del sistema de suport a la llengua i la cultura catalana a Mallorca que pretenen PP-VOX». «El Consell de Mallorca ha estat sempre un referent de suport a la llengua catalana, als seus creadors, i ara no podem consentir aquest retrocés impulsat per la ultradreta, i una dreta necessitada del seu suport», assenyalen. Per això, la portaveu del PSIB ha fet una crida per a la mobilització social en la manifestació en favor de la llengua que organitza l'Obra Cultural Balear aquest pròxim diumenge: «Hem de posar peu en paret i demostrar que no podem acceptar cap més retrocés que posi en qüestió la nostra identitat com a poble»

El Grup Socialista critica «el xantatge que suposa la retallada, com a una forma de limitar la llibertat d'expressió de la societat civil organitzada, amb una entitat que s'ha manifestat de manera molt crítica sobre la política de retrocés sistemàtic del català que ha iniciat PP-VOX tant al Consell de Mallorca com al Govern».