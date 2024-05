MÉS vol que la casa reial espanyola retiri el títol de 'Real' a l'Acadèmi de sa Llengo Baléà, demani disculpes i reconegui la unitat del català

MÉS per Mallorca ha registrat una moció en la qual proposa que el Consell insti la casa reial espanyola a retirar de manera immediata el títol de 'Real' a l''Acadèmi de sa Llengo Baléà', a demanar disculpes i a reconèixer la unitat lingüística del català.

En la iniciativa, la formació planteja també que la institució insular reafirmi el seu compromís amb la llengua catalana, «que encara està en situació de desavantatge», i consideri necessari un esforç «més gran» per a garantir els drets lingüístics de tota la població, tot recuperant la Direcció insular de Política Lingüística.

En el contingut de la moció, MÉS adverteix que la concessió del títol 'Real' a l''Acadèmi' «és un nou episodi que corrobora que la llengua catalana, pròpia de les Balears, continua sent menyspreada».

En aquesta línia, assenyalen que «el més greu és que en aquest cas ha estat la prefectura de l'Estat l'encarregada d'atiar el conflicte lingüístic i trencar els consensos que en els últims anys han permès normalitzar la promoció de l'ús i el reconeixement de la llengua com a patrimoni col·lectiu i de cohesió social».

Així, amb aquesta decisió, MÉS creu que el cap de l'Estat «ha pres part en contra de l'ordenament jurídic vigent, vulnerant l'Estatut d'Autonomia que reconeix la llengua catalana com a pròpia de les Balears i que dona a la UIB el càrrec d'institució oficial consultiva com a pròpia per a tot el que es refereix a la llengua catalana».

Amb tot, el rei espanyol Felip VI «ha decidit contravenir tots els principis legals i acadèmics amb l'objectiu d'alimentar el debat secessionista que des de la ignorància només reaviva els postulats de l'extrema dreta i romp la cohesió social».

Aquest posicionament de La Zarzuela es produeix, segons MÉS, en un moment en el qual el català a Mallorca, i en la resta de les Balears, «no es troba en una situació normal d'una llengua en el propi territori».

També en el text de la moció consideren que «decisions com la de Felip VI contribueixen i agreugen la precarietat del català», alhora que opinen que «la família Borbó ha jugat un paper clau en l'intent d'extermini del català».

«Així les coses, cal prendre consciència del problema social i, en compliment de l'Estatut i de la Llei de normalització lingüística, els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a fer efectiva la promoció, coneixement i ús normal de la llengua catalana», reflexionen des de MÉS.